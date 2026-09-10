Menos líneas y más alumnos por clase: el malestar en los centros educativos de Cardona, Moià y Manresa

En municipios como Cardona, Moià o Manresa, algunos centros educativos se han encontrado este curso con menos grupos de los que consideran necesarios para atender al alumnado. Una situación que ha generado malestar tanto entre la comunidad educativa como entre las familias, que consideran que esta reorganización puede empeorar las condiciones en las que sus hijos recibirán la educación.

En Cardona, la Escuela Patrocini ha tenido que separar con recursos propios las líneas de I3 e I4, después de que el Departament d’Educació decidiera fusionarlas porque no había suficientes alumnos. Pese a las peticiones de la escuela y del consistorio para que se mantuvieran los dos cursos separados, una opción que implicaba disponer de un maestro más, el Departament se ciñó a las ratios establecidas por la normativa. Aunque, oficialmente, los dos cursos computarán como un solo grupo, la escuela ha conseguido que, en la mayoría de asignaturas, se mantengan las dos clases separadas.

La alcaldesa del municipio, Lluïsa Aliste, explica que «técnicamente, la línea de I3 se pierde, porque no tienes suficientes alumnos. Entonces se unen las dos líneas, de forma oficial», ya que entre los dos cursos no llegan a los 20 alumnos. En la práctica, sin embargo, el cambio ha hecho que haya un profesor más de primaria que podrá asumir algunas horas de infantil y permitirá mantener las clases separadas.

«Una clase de cinco alumnos era imposible considerarla como clase. Pero las familias no notarán nada», afirma Aliste. «Los niños continuarán en sus respectivas clases. En algunos momentos se unirán, forma parte del proyecto educativo. Ni la escuela pierde un profesor ni hay unión física».

Pese a este desenlace, a priori satisfactorio, Aliste explica que la reivindicación que plantearon a principios de verano no se da por concluida. «Seguimos alertando de que los municipios iremos perdiendo población y no podremos cubrir las ratios actuales. No hay más niños». En este sentido, alerta de que «no podremos llegar a las ratios y siempre tendremos que estar pensando en conciertos, pensando si abrimos más o menos líneas». «La natalidad es la que es y esto seguirá pasando», lamenta.

La situación no es nueva. La reivindicación se ha planteado este año, pero el año pasado ya afectó a la escuela Vedruna. «Siempre estaremos pendientes de si falta un alumno», asegura Aliste. La alcaldesa también lamenta la situación de los municipios de tamaño medio. «Los municipios de 4.000 o 5.000 habitantes no somos ni rurales ni grandes ciudades. Estamos en un limbo que nos obliga a cumplir unas ratios pensadas para ciudades como Manresa». «No tiene ningún sentido», concluye.

Una tercera línea con recursos propios

En Moià, el Instituto Moianès ha tenido que hacer una maniobra similar en 1.º de ESO, donde este curso se redujo de tres a dos líneas. Actualmente, hay 59 estudiantes matriculados y, aunque oficialmente hay «dos clases», el centro ha creado una tercera «con recursos propios». La misma situación se da en 4.º de ESO, donde hay 90 alumnos distribuidos en tres grupos. El centro también ha añadido un cuarto para garantizar una mejor atención al alumnado y facilitar el desarrollo de las clases.

La normativa fija en 30 alumnos la ratio máxima en secundaria y, por este motivo, el Departament ya había defendido que dos líneas en 1.º de ESO eran las adecuadas. Educació también argumenta que esta configuración responde al cumplimiento del Pacte contra la Segregació, que impide generar sobreoferta de plazas.

El caso de l’Escola Josep Orriols i Roca es, sin embargo, el que más indignación ha despertado en la capital del Moianès. En este centro, este curso 3.º de primaria se ha reducido a un grupo, que tiene 26 estudiantes, una cifra que supera la ratio de 25 alumnos establecida para esta etapa.

Fuentes del Departament hablan de «regularizar una situación anómala» que, según explican, se produjo el curso pasado en la escuela con el desdoblamiento de un grupo. En este sentido, sostienen que el centro mantuvo durante todo el curso una matrícula de 26 alumnos en 2.º de primaria, una cifra que entraba dentro del incremento del 10% por necesidades de escolarización que prevé la normativa. Por ello, el Departament defiende que lo que ha ocurrido este curso «no es un recorte de una línea», que afectaría a todo el centro, sino «la reunificación de un grupo que estaba desdoblado».

Aun así, desde l’AFA mantienen la preocupación y siguen reivindicando la segunda línea en 3.º de primaria y la tercera en 1.º de ESO. «La ley permite una sobreratio del 10% en situaciones muy excepcionales como la matrícula viva o un divorcio, por ejemplo», destaca Martí Prats, miembro de l’AFA de la Escuela Josep Orriols.

Por eso, las familias no entienden ni aceptan que se configure de entrada un grupo que ya supera los 25 alumnos. Fuentes de la dirección de la escuela explican, además, que con esta medida han perdido una docente y que necesitan encontrar un refuerzo para las asignaturas de lengua y matemáticas. «Queremos dos líneas en 3.º», insiste Prats, que añade que «nos parece que lo que ha ocurrido es un abuso y es sistemático». «Dicen que el incremento del 10% es una excepción, pero deja de serlo si se puede hacer siempre», destaca.

Desde el curso pasado, las familias de Moià se han manifestado para denunciar la situación. El 21 de julio se reunieron con miembros de la Comissió d’Educació del Parlament para exponer los hechos y reclamar una solución. Junts, ERC, els Comuns y la CUP apoyaron la petición. A raíz de esta intervención, se impulsó una Proposta de Resolució para que el Parlament instara al Govern a rectificar.

Un grupo menos de bachillerato en Manresa

La semana pasada se hizo público que el Instituto Guillem Catà de Manresa también afronta este curso una línea menos, en este caso en 2.º de bachillerato. Desde Educació han justificado la medida por la baja matrícula: se ha pasado de dos grupos a uno solo. Al mismo tiempo, sin embargo, el centro ha incorporado una línea más en 3.º de ESO, donde hay más alumnos matriculados de los previstos, hasta llegar a los 67.

Por su parte, l’Assemblea de Centres del Bages ha denunciado que la medida se ha tomado sin ninguna comunicación previa y que tanto la dirección como los docentes se enteraron el martes 1 de septiembre, cuando se reincorporaron al trabajo después de las vacaciones.

El Departament, en cambio, explica que inicialmente había 31 alumnos matriculados en 2.º de bachillerato y que, en un primer momento, se había aprobado una oferta de dos grupos porque se preveía que un número determinado de alumnos de 1.º promocionaría a 2.º. Este escenario, sin embargo, no se ha producido. Según Educació, la situación se comunicó al instituto en julio y se ha confirmado en septiembre, cuando finalmente se han registrado 28 alumnos matriculados en 2.º de bachillerato.

Noticias relacionadas

L’Assemblea de Centres del Bages considera que la decisión del Departament no es coherente teniendo en cuenta que hay otros institutos de Manresa que superan la ratio recomendable de alumnos por aula. Ante esta situación, reclama una redistribución del alumnado en la ciudad y en la comarca que permita garantizar la continuidad de la línea de 2.º de bachillerato en l’Institut Guillem Catà.