Los jóvenes acusados de ser los autores del homicidio de Manresa, una vida enfrentada a la educación y la sociedad

Los menores detenidos por el crimen de Manresa estaban todavía dentro del periodo de escolarización obligatoria, hasta los 16 años en el Estado, la edad de la mayoría de ellos. Pero la relación con el sistema educativo ha sido complicada, demasiada conflictividad y absentismo. Y la impotencia de poder reconducir los casos, al menos en lo que respecta a los dos primeros detenidos, a los que se considera autores de la muerte de Carles Vilajosana, por una puñalada en el corazón. Los otros dos, que no tendrían una vinculación tan directa con el apuñalamiento, no han ingresado en ningún centro.

La dificultad para estar escolarizados con otros chicos de su edad provocó que fueran derivados a lo que se denomina una Unidad de Escolarización Compartida (UEC). Aquí pueden seguir la escolarización obligatoria chicos y chicas que tienen dificultades para el aprendizaje o que ponen en dificultades al resto del grupo clase. En el caso de los dos jóvenes estaban vinculados a La Clau, en el barrio la Font dels Capellans de Manresa.

En estos centros, los alumnos realizan la mayor parte del horario lectivo en grupos mucho más reducidos y con metodologías más prácticas como recurso temporal de inclusión. Se llaman unidades compartidas porque el alumno nunca pierde el vínculo con su instituto de origen, donde siguen oficialmente matriculados, en este caso, el Pius Font i Quer. Es decir, no son expulsados del centro por mal comportamiento, sino que este centro busca un recurso para solucionar este problema. De hecho, es el centro inicial, en este caso el Pius, el que debe acabar poniendo las notas igualmente.

El historial de los arrestados y de varios compañeros se ha construido a partir de dificultades familiares severas, abundantes conflictos, antecedentes y discontinuidad en la educación. Se da la paradoja de que algunos de los educadores fuera del instituto que se habían ocupado de la formación de los detenidos por el ataque fatal eran amigos del fallecido.

En el caso de los dos menores de 15 y 16 años, los primeros detenidos por el crimen de Carles Vilajosana, arrastraban desde hacía años una situación familiar y educativa muy complicada, que había provocado varias intervenciones de los servicios sociales de Manresa, ya que los profesionales habían detectado problemas de supervisión familiar.

Uno de ellos estaba a cargo de su abuela, después de que los padres biológicos no se hicieran cargo de él. Tampoco con la abuela encontró una buena relación y el chico se escapó de esta tutela para ir a pasar las noches, y los días, en un local ocupado de la travessera dels Drets. Un local al que los Mossos tuvieron que acceder con mascarilla, por protección personal y por el impacto del hedor que se percibía.

El otro menor, de 15 años —que estaba a cargo de su madre, que había sido tutelada de joven en un centro de menores, donde se quedó embarazada a los 16 años—, después de tener un historial delictivo complicado desde pequeño entró en el circuito de justicia juvenil. Justo el pasado 31 de julio había quedado en libertad vigilada con la obligación de convivir con la madre (una resolución judicial acorde con la legislación para menores), después de haber estado internado en un centro de justicia juvenil desde el mes de mayo por una causa relacionada con una tentativa de homicidio a un camarero de la calle de la Divina Pastora de Manresa. Y solo cuatro días antes del homicidio fue detenido por un presunto robo con agresión con un destornillador.

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Los dos menores ya habían tenido relación con la justicia antes del homicidio por su violencia y por actos delictivos. El menor de 15 años acumulaba cuatro detenciones, mientras que el de 16 había tenido tres. Entre los episodios que han trascendido hay robos, algunos violentos, lesiones, sustracción de vehículos y conducción sin permiso, sin olvidar la tentativa de homicidio, que todavía está pendiente de juicio.