Infierno climático: huir de Mallorca a mitad de vacaciones por el calor

Cada vez más viajeros planifican sus vacaciones buscando confort térmico, tres de cada diez según la Comisión Europea de Turismo. Mallorca ha vivido este verano cuatro olas de calor y un episodio excepcional de trece días entre el 6 y el 18 de agosto. La primera ola de calor que afectó a las isla llegó el 21 de junio. Y en pleno septiembre, un mes que ha sido siempre extraordinario para el sector turístico, sigue el calor tórrido. Hay turistas alemanes que incluso han optado este verano por interrumpir sus vacaciones y regresar a su país huyendo de un sopor que no te permite ni hacer planes en el exterior.

Los fenómenos meteorológicos ocupan cada vez más un lugar destacado en las conversaciones sobre viajes, habiéndose convertido las coolcations en el plan estrella, los mallorquines son los primeros que huyen buscando el confort térmico del norte .

El informe de la Comisión Europea de Turismo de 2025 señalaba que el 28 % de los viajeros procedentes de ocho mercados emisores clave en el continente tiene previsto trasladar sus viajes a otros meses durante los próximos dos años, principalmente para evitar aglomeraciones, ahorrar dinero y escapar del calor extremo. Es de suponer que el estudio de este 2026 la tendencia irá en aumento tras un verano tórrido prácticamente en todo Europa que puede perjudicar, sobre todo, a los países del sur.

Si se traspasan 39 grados de sensación térmica, el turista ya experimenta insatisfacción

Un análisis de The Data Appeal Company sobre la evolución del Índice de Percepción de Clima muestra que las olas de calor repetidas e inusualmente tempranas están empezando a influir en cómo los viajeros perciben las condiciones climáticas estivales en el sur de Europa. Tras un verano marcado por sucesivas olas de calor y temperaturas superiores a los 40 grados el calor extremo se ha convertido en un elemento inevitable en el debate turístico.

Gestión anticipada de los destinos

«Los fenómenos meteorológicos extremos son, cada vez más, una parte relevante de la experiencia turística, por tanto, los destinos deben anticipar las condiciones climáticas, y no solo reaccionar ante ellas. Las olas de calor no pueden controlarse, pero las expectativas y la experiencia del viajero sí pueden gestionarse», afirma Carlos Cendra, director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company. «Comprender los diferentes umbrales de confort en los principales mercados emisores puede ayudar a los destinos a adaptar su promoción, su oferta y el diseño de las experiencias turísticas a lo largo de la temporada», agrega el portavoz de la empresa de inteligencia de datos e inteligencia artificial especializada en el sector turístico y la gestión de destino.

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Índice de Percepción del Clima frente a las olas de calor en España. / The Data Appeal Company

«Si se traspasa la sensación térmica de 39,1 grados, —no la temperatura, advertía en 2023 Antoni Riera, director de Impulsa Balears, aludiendo a un estudio de la fundación, cuando este fenómeno ya preocupaba al sector— el turista ya experimenta insatisfacción; supone una disminución de su bienestar». Y para llegar a 39 grados de sensación térmica bastan 30 grados de temperatura y una humedad del 85 %, según la Aemet. Ya no estamos ante una incomodidad puntual. Mallorca se transforma en un infierno climático.