El Gobierno destina 17 millones de emergencia a comprar 70 km de cable tras 63 robos en la R3

El Gobierno ha activado un contrato de emergencia de 17 millones de euros para comprar 70 kilómetros de cable tras los 63 robos de cobre registrados este año en la línea R3, según ha explicado este jueves el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. En rueda de prensa, ha asegurado que los incidentes no alteran la previsión de finalizar en febrero el desdoblamiento entre Parets y La Garriga. Santano también ha avanzado que las obras de Montcada-Bifurcació, afectadas por el colapso de un muro, acabarán en diciembre.

Por otro lado, ha informado de que el plan de contingencia por el temporal de principios de año está ejecutado en un 70% y ha señalado que trabajan con la "hipótesis" de que los nuevos trenes de Alstom lleguen a principios de primavera. Acompañado de la consellera Sílvia Paneque, Santano ha explicado que el contrato de emergencia por los robos de cobre incorpora también medidas para reforzar la seguridad. En este sentido, ha detallado que el Ministerio trabaja con los Mossos d'Esquadra para identificar los puntos más vulnerables de la red y a las personas implicadas en los robos.

También ha anunciado que se han adjudicado cámaras de vigilancia para la Estación de Francia y que se trabaja en un sistema de cámaras con tecnología avanzada para desplegarlo progresivamente por todo el Estado. En cuanto al desdoblamiento entre Parets y La Garriga, ha asegurado que las obras avanzan según lo previsto y que se mantiene el compromiso de terminarlas durante el mes de febrero, una vez completados los 16 meses de trabajos previstos. Ha advertido, sin embargo, de que la puesta en servicio de la infraestructura puede requerir “algo más” de tiempo.

Además, Santano ha explicado que el tramo de la R3 entre Vic y Centelles está pendiente del último informe ambiental antes de poder aprobar definitivamente el estudio informativo y pasar a la fase de proyecto. "Vías, trenes, gobernanza: son los tres elementos que debemos mejorar en Catalunya", ha dicho por su parte la consejera Paneque, que ha destacado que el plan de Rodalies suma 8.037 millones de euros de inversión. "Demuestra el compromiso del Ministerio de Transportes y del Gobierno de España con Catalunya y con la mejora de su servicio ferroviario", ha defendido Santano.

Traslado de la cabecera

En el caso de Montcada-Bifurcació, ha confirmado que los trabajos acabarán antes de final de año, después de los problemas provocados por el derrumbe de un muro. La actuación, de unos 49 millones de euros, permitirá aumentar la capacidad de estacionamiento de trenes y puede facilitar el traslado de la cabecera de algunos servicios regionales desde la Estación de Francia. También ha relacionado la finalización de las obras con la entrada en servicio de los nuevos trenes que fabrica Alstom.

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Precisamente, Santano ha explicado que el Ministerio trabaja con la "hipótesis" de que los convoyes puedan estar operativos a principios de primavera, aunque lo condiciona a la autorización de la agencia de seguridad. Sobre el plan de contingencia, el secretario de Estado ha explicado que los 31 contratos adjudicados tienen actualmente un nivel de ejecución del 70% y que la previsión es que "prácticamente la totalidad" estén terminados a finales de año. Además, ha anunciado un contrato adicional de 5 millones de euros para reforzar los trabajos de desbroce y limpieza de árboles y arbustos, así como las actuaciones en taludes y trincheras.