Girona invita a los turistas a conocer la lengua catalana con pancartas en edificios públicos y dípticos

El Ajuntament de Girona invita a los visitantes de la ciudad a descubrir y aprender la lengua catalana a partir de banderolas que hay en edificios de titularidad municipal y dípticos que se repartirán en zonas turísticas. Los dípticos contienen algunas palabras básicas, como saludos, cómo pedir indicaciones o pagar la cuenta en restaurantes. El alcalde, Lluc Salellas, ha asegurado que la intención es explicar que Girona es «una de las capitales de los Países Catalanes» y que los visitantes entiendan la importancia de la lengua durante su estancia en la ciudad. Las primeras banderolas se han colgado en la Casa Pastors, frente a la catedral, pero pronto se irán instalando en otros puntos.

«Girona es una ciudad de los Países Catalanes y el catalán es su lengua propia. ¡Descúbrela!». Esta es la pancarta que el Ajuntament de Girona ha colgado en la fachada de la Casa Pastors, frente a las escaleras de la catedral. Es uno de los puntos más concurridos por los turistas y por eso el consistorio ha decidido arrancar la campaña en este punto.

Concretamente, ha colgado una pancarta en catalán y otra en inglés, al lado. El alcalde, Lluc Salellas, detalla que esta es una acción más del gobierno local para «sensibilizar» sobre el patrimonio lingüístico que tiene la ciudad y el conjunto del país. A lo largo de las próximas semanas se irán colgando otras pancartas como esta en edificios de titularidad municipal.

Además, también se repartirán dípticos informativos en estos edificios para que los visitantes se los lleven. Dentro habrá una explicación en catalán e inglés sobre cuál es el patrimonio lingüístico de los Países Catalanes, como los orígenes de la lengua o los autores literarios más destacados. También hay referentes cinematográficos como «Pa negre» o «Alcarràs» y música en catalán de bandas como Oques Grasses, The Tyets, La Fúmiga o Figa Flawas.

El concejal de Lengua Catalana de Girona, Àdam Bertran, ha explicado que el díptico incluye algunas palabras básicas en catalán para que los turistas se animen a hablar en esta lengua. «Trata cuestiones del día a día para que la gente entienda que puede dirigirse a los comercios y restaurantes en nuestra lengua, que es el catalán», explica Bertran.

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El alcalde enmarca la nueva campaña como una muestra más de que «Girona es una de las capitales de los Países Catalanes» y reivindica la lengua como uno de los motores que une el territorio. «Es importante que la gente conozca el papel que tiene el catalán en nuestra sociedad», ha afirmado Salellas.

Fuente: Diari de Girona