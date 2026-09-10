La escuela inclusiva arranca con falta de ‘vetlladores’ pese a tener las horas asignadas

La precariedad de las ‘vetlladores’ -al final, las profesionales que sostienen buena parte de la escuela inclusiva- fue uno de los ejes de las protestas del curso pasado, aunque la mejora de sus condiciones quedó fuera de los acuerdos alcanzados y el servicio, pese a ser uno de los puntales de la inclusión educativa, continúa externalizado. Este curso, que los docentes ya advirtieron de que no empezaría con normalidad, no ha arrancado marcado únicamente por la huelga del primer día, sino también por la falta de ‘vetlladores’ en numerosos centros durante toda la primera semana, pese a tener las horas asignadas. Es el caso, por ejemplo, del Institut Escola Pallerola de Sant Celoni, al que este curso se le han asignado 65 horas de ‘vetlladora’, repartidas entre cinco profesionales distintas, con el consiguiente caos organizativo para el centro y la precarización laboral que esta fragmentación supone para las trabajadoras. Una de ellas tiene asignada una jornada de 20 horas semanales; otra, de solo cinco; otra, de 12,5; otra, de 10; y una quinta, de 25 horas, cuya plaza ha quedado vacante.

De las cuatro plazas que sí están asignadas, ninguna profesional acudió al centro este martes, primer día de curso. El miércoles se incorporó únicamente la trabajadora con una jornada de 20 horas semanales y, este jueves, la situación seguía siendo la misma. Del resto no tienen ninguna noticia, mientras que la incorporación de la quinta profesional ni siquiera se prevé por ahora, ya que la plaza continúa vacante.

La Fundació Pere Tarrés, que gestiona unos 1.500 ‘vetlladores’ (más del 40% del total), admite "incidencias" en la cobertura de las horas asignadas y asegura que trabaja para resolverlas

Anna Busquets, directora del centro, explica que no tiene queja respecto al número total de horas asignadas (han aumentado respecto al curso anterior), pero relata que han intentado contactar repetidamente con la Fundació Pere Tarrés, la entidad que gestiona este servicio externalizado, sin éxito. Correos electrónicos, llamadas y formularios, y el silencio como respuesta, mientras el alumnado sigue sin recibir el apoyo previsto, ausencia acaba repercutiendo en el funcionamiento del conjunto del centro.

Fuentes de la Conselleria de Educació aseguran que enviaron las asignaciones provisionales de horas a todas las empresas [Pere Tarrés tiene el 42,05% del conjunto del servicio, pero no es la única que lo ofrece] "ya en junio" y dicen haber estado reclamando la presencia de los trabajadores en los centros y el correcto cumplimiento del servicio, algo que, por el momento, no está sucediendo.

Pere Tarrés asegura que solo entre el viernes pasado y este lunes se han producido decenas de bajas voluntarias, que les han obligado a "reorganizar equipos y gestionar nuevas incorporaciones con muy poco margen"

Desde la Fundació Pere Tarrés responden -vía comunicado- que gestiona actualmente unos 1.500 ‘vetlladores’ y ‘vetlladors’ en centros educativos de distintos puntos de Catalunya y admiten que curso se están produciendo "algunas incidencias en la cobertura de las horas asignadas", que están "trabajando intensamente para resolver". "A día de hoy, calculamos que se están cubriendo aproximadamente el 80% de los servicios que tenemos asignados", señalan destacando que "la gestión de un servicio de esta dimensión es compleja y está condicionada por distintos factores". Desde la fundación señalan al calendario de asignación definitiva de las horas.

Poco margen

"Desde hace años hemos trasladado al Departament la necesidad de disponer de esta información antes de que finalice el curso escolar. Actualmente, sin embargo, las asignaciones definitivas llegan habitualmente a finales de julio y pueden comportar cambios importantes de jornada. Esto afecta tanto a los trabajadores como a los centros, que ven modificadas las horas de las que disponen para el nuevo curso. Estas modificaciones requieren los correspondientes procesos de negociación laboral", apuntan destacando que el calendario de asignación, sumado al periodo vacacional de agosto, "reduce considerablemente el margen disponible para comunicar los cambios y organizar todas las coberturas antes del inicio del curso".

Una escuela se ha encontrado con que tenía 65 horas semanales de ‘vetlladora’ divididas entre cinco profesionales distintas, y solo una de ellas se ha presentado esta semana al centro

La empresa admite que solo entre el viernes pasado y este lunes se han producido decenas de bajas voluntarias, que han obligado a "reorganizar equipos y gestionar nuevas incorporaciones con muy poco margen". "Desde la Fundació Pere Tarrés estamos destinando recursos adicionales para dar respuesta a esta situación y continuamos trabajando para normalizar el servicio lo antes posible y garantizar la máxima cobertura en los centros educativos", zanjan.

Esta situación se produce cuando están a punto de cumplirse 10 años de la aprobación del decreto de escuela inclusiva, una norma que en su momento fue ampliamente celebrada, pero que con el paso del tiempo ha ido perdiendo apoyos por la falta de recursos para desplegarla plenamente. Hasta el punto de que el propio Govern ha empezado a matizar su discurso sobre la inclusión educativa, poniendo sobre la mesa sus límites y la necesidad de ampliar la oferta de plazas en centros de educación especial.