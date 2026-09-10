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Memoria anual

Uno de cada cinco delitos en España ya está relacionado con la ciberdelincuencia, según la Fiscalía

Las estafas y defraudaciones concentran el 85,53% del total de los procedimientos judiciales relacionados con la cibercriminalidad

Las estafas de criptomonedas se ensañan en mayores de 60 años: "Cae mucha gente, es como una epidemia"

Un agente de la Guardia Civil durante una investigación sobre estafas informáticas.

Un agente de la Guardia Civil durante una investigación sobre estafas informáticas. / GUARDIA CIVIL / Europa Press

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Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
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La Fiscalía General del Estado ha alertado de que, dentro de la ciberdelincuencia, que representa ya el 19,85% de la actividad delictiva en España, "preocupa especialmente" el incremento, superior al 33%, de los delitos contra la libertad sexual de los menores cometidos en el entorno digital, entre los que destacan los relacionados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil y con la captación de menores a través de la red.

Así lo refleja la Fiscalía en la Memoria anual de 2025 presentada este jueves y que apunta que los procedimientos judiciales registrados por el Ministerio Fiscal en el entorno digital han experimentado un incremento del 24,69%. Las estafas y defraudaciones, de hecho, concentran el 85,53% del total de los procedimientos judiciales relacionados con la cibercriminalidad.

La respuesta, la especialización

La Fiscalía ha reafirmado su compromiso con una respuesta frente a la ciberdelincuencia basada en "la especialización, la prevención, la cooperación nacional e internacional y la adaptación permanente de las herramientas de investigación, con pleno respeto a los derechos fundamentales".

En este contexto, se ha constatado "un progresivo desplazamiento de la delincuencia hacia el ciberespacio, "favorecido por los avances técnicos y la profunda digitalización de la sociedad", de acuerdo a la Fiscalía.

El desarrollo de múltiples actividades criminales, como los fraudes, el ransomware, el robo de datos, la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil o la suplantación de identidad, se articula, destaca el organismo, en "un ecosistema criminal, el denominado crime as a service, en el que los delincuentes colaboran e intercambian experiencia y conocimientos técnicos para alcanzar sus propósitos ilícitos y procurar su impunidad, valiéndose para ello de la inteligencia artificial o de los criptoactivos".

Herramientas para desinformar

Desde la Fiscalía se advierte que preocupa también la "potencialidad de estas herramientas para desinformar y manipular a la ciudadanía y, particularmente, a los menores de edad, especialmente expuestos a agresiones en línea contra su intimidad, libertad y dignidad".

"Por ello, la protección de la infancia y la adolescencia en la red continúa ocupando un lugar prioritario, al tiempo que el desarrollo normativo y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y transnacional resultan imprescindibles para garantizar la ciberseguridad y la protección efectiva de los derechos de toda la ciudadanía", concluye el organismo.

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