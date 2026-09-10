Novedades curso 2026-2027
Catalunya publica un mapa para que las familias conozcan cuánto se ha invertido escuela a escuela
El mapa incluye una ficha de cada centro con sus dotaciones, que incluyen el personal docente y algunos recursos como aulas de acogida; e inversiones en los equipamientos aprobadas en el año en curso
El objetivo del Departament es hacer evolucionar el mapa y que se convierta en un recurso para que la ciudadanía pueda consultar la información de cada centro y facilitar la elección de escuela por parte de las familias
El Departament d'Educació i Formació Professional ha publicado el nuevo mapa de recursos de los centros educativos, una herramienta que ofrece a la ciudadanía información sobre aspectos como los recursos de personal y detalles de los equipamientos educativos repartidos por el territorio.
Según ha informado la conselleria en un comunicado este jueves, el nuevo mapa incluye centros públicos de titularidad de la Generalitat (como escuelas, institutos, institutos escuela, centros de educación especial, centros de formación de adultos o escuelas oficiales de idiomas), de otras titularidades (como las escuelas infantiles municipales) y los sostenidos con fondos públicos (concertados).
Fase de lanzamiento
Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de lanzamiento y, por tanto, contiene un catálogo inicial de datos, que el departamento asegura que irá ampliando a medida que pueda seguir desarrollando tecnológicamente la herramienta.
En estos momentos, el mapa incluye una ficha del centro, con datos identificativos y de contacto; dotaciones del centro, que incluyen el personal docente, de atención educativa, de administración y servicios, y algunos recursos como aulas de acogida; e inversiones en los equipamientos aprobadas en el año en curso.
El objetivo del Departament es hacer evolucionar el mapa escolar de Catalunya y que se convierta en un recurso para que la ciudadanía pueda consultar la información de cada centro y facilitar procesos como la elección de una escuela por parte de las familias.
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