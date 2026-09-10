La calle de las gangas en Barcelona: hay descuentos de hasta el 80%

Barcelona también tiene sus propios rincones para quien buscan comprar moda de primeras marcas sin pagar el precio habitual. Más allá de los grandes centros comerciales y de los outlets situados en las afueras de la ciudad, existe una pequeña zona del Eixample donde se encuentran varios establecimientos en ofrecer productos de firmas conocidas con importantes rebajas.

El punto clave se encuentra en la calle Girona, en plena Dreta de l'Eixample, concretamente en el tramo comprendido entre la Gran Vía de les Corts Catalanes y la calle Casp. A pocos minutos a pie del paseo de Gràcia, esta vía reúne diferentes tiendas outlet que comercializan colecciones de temporada anteriores, excedentes de stock y prendas con precios inferiores a los habituales.

Los descuentos dependen del establecimiento y del momento, pero en algunos casos pueden llegar a situarse en torno al 70% o incluso el 80% sobre el precio original. Una alternativa para quienes quieren encontrar prendas de marcas reconocidas sin tener que desplazarse hasta espacios comerciales como La Roca Village o Viladecans The Style Outlets.

Una opción especialmente interesante para vestidos de fiesta

Uno de los reclamos de esta zona es la oferta de moda femenina para ocasiones especiales. Vestidos para bodas, comuniones, celebraciones o eventos pueden encontrarse entre las propuestas de algunos de estos establecimientos, lo que convierte la calle Girona en una dirección a tener en cuenta especialmente durante la temporada de celebraciones.

Entre las tiendas de este tramo destacan Etxart Panno, ubicada en el número 40 de la calle Girona. La firma cuenta con una oferta centrada especialmente en prendas elegantes y de fiesta, con opciones a precios rebajados.

Mango Outlet y otras firmas conocidas

La variedad no se limita a la ropa para eventos. En el número 37 de la calle Girona se encuentra Mango Outlet, donde se pueden encontrar prendas para hombre y mujer correspondientes a colecciones anteriores de la conocida firma de moda.

El recorrido continúa prácticamente puerta con puerta. En el número 38 se encuentran establecimientos outltet de Simorra y Nice Things, dos marcas vinculadas a la moda catalana que también cuentan con propuestas rebajadas.

Por su parte, en el número 33 se encuentra Outlet Pop Up, un espacio cuya oferta puede varir en función de las marcas y productos disponibles en cada momento.

Noticias relacionadas

Así, en apenas unos metros, la calle Girona concentra diferentes alternativas para quienes buscan marcas conocidas, prendas de calidad y descuentos importantes sin salir del centro de Barcelona. Una ruta de compras que permite descubrir oportunidades entre las calles del Eixample y que puede resultar especialmente atractiva para quienes prefieren buscar una ganga en la ciudad antes que desplazarse a un outlet de las afueras.