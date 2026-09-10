"Nuestra prioridad es identificar un millar de cuerpos": habla un español clave en el operativo de Cruz Roja tras la riada de Nepal

Alfonso Verdú, de 51 años, saca un hueco entre reuniones y un ritmo frenético de trabajo para atender por teléfono a INFORMACIÓN desde su despacho en Nueva Dheli, en la India. "Me voy a dormir, que aquí son casi las 23:00 horas y mañana tengo un día complicado", explica en un WhatsApp tras responder a algunas dudas del periodista.

Verdú es el responsable de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en India, Nepal, Maldivas y Bután. Nació en el municipio alicantino de Ibi, se licenció en Derecho por la Universidad de Alicante y tiene un máster en Acción Humanitaria por la Universidad de Deusto. En 2023 coordinó el traslado humanitario del canje de prisioneros entre Israel y Palestina.

El CICR se fundó en Ginebra, en Suiza, en 1863, y es una organización independiente que presta protección y asistencia humanitaria a las personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia.

Pregunta: ¿Qué es lo urgente ahora mismo en la catástrofe?

Respuesta: Nuestra prioridad es preservar y documentar los restos humanos, recoger muestras de ADN y cruzarlas con la información de las familias para identificar casi 1.000 cuerpos. El enterramiento es muy importante para muchas culturas. La práctica habitual en Nepal es la cremación.

Ayudamos al gobierno nepalí a conseguir refrigeradores para garantizar el tratamiento digno de los cuerpos y a establecer el contacto entre el fallecido y su familia.

Algunas personas, entre ellas niños, han perdido el contacto con sus familias y les ayudamos. La Cruz Roja nepalí en cuatro días distribuyó miles de kits de higiene, colchones, baños de emergencia... Muchos desplazados no tenían recursos ni donde ir. La respuesta combina la presencia local con el apoyo internacional. Hay un equipo muy potente junto con el gobierno, el ejército y la policía nepalí, la Cruz Roja india, la universidad de medicina forense de la India...La comunidad internacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU) son importantes. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha movilizado más de 1,6 millones de euros y ha hecho un llamamiento para 26,6 millones.

P: La cifra de fallecidos alcanza 1.287 y la de desaparecidos es de 5.083, ¿puede moverse mucho más?

R: Cuando publiques el artículo habrá muchísimos más. La virulencia con la que ha golpeado la riada a los pueblos y aldeas hace muy probable que haya muchos más desaparecidos.

Es una catástrofe excepcional. La virulencia con la que la riada ha golpeado a los pueblos y aldeas hace muy probable que haya muchos más desaparecidos.

En Nepal el CICR trabaja desde 1961, y entre 1996 y 2006 estuvimos durante el conflicto armado, en el que hubo decenas de miles de desaparecidos y aún quedan desaparecidos de aquella guerra. A eso se añaden ahora las consecuencias de esta catástrofe. Esto hace que el trabajo humanitario sea, en muchos casos, prácticamente eterno.

P: ¿Cuáles son vuestras funciones en Nueva Delhi?

R: La delegación abarca India, Nepal, Bután y Maldivas. Hemos desplazado a nuestro equipo a Nepal con personal procedente de Ginebra, Bangkok y Manila. Uno de mis adjuntos está allí a cargo de la respuesta, mientras yo hago de puente con la representación diplomática. El otro día me reuní con el embajador de Nepal en la India y trabajo para movilizar las capacidades de mi organización.

Verdú junto al jefe del Estado Mayor del Ejército indio en una conferencia en Delhi sobre emergencias y acción humanitaria, en mayo. / INFORMACIÓN

Nuestro eje de acción principal es la Cruz Roja local. En una catástrofe, quienes responden primero son las personas afectadas y después la Cruz Roja del país, formada por personas que conocen el terreno. En cada distrito afectado —Chitwan, Nuwakot y Dhading— hay una Cruz Roja local, algo clave en una catástrofe de este tipo; incluso en Ibi tenemos una Cruz Roja. La respuesta internacional la coordinamos desde Katmandú, la capital. Tenemos equipos en Nuwakot y otro en camino de Dhading.

P: ¿Qué historias habéis encontrado allí?

R: Una historia clásica es la de menores no acompañados, que muy a menudo conectamos con sus familiares. Casi siempre hay un familiar disponible, pero hay casos en que no y hay que hacerse cargo. Algunas familias nos han contactado, es una de las cosas bonitas de nuestro trabajo. También hay gente que reaccionó a tiempo y salvó muchas vidas, como un director de escuela que al primer aviso sacó a docenas de niños de una escuela.

Las historias llegan conforme tenemos un poco más de tiempo de intervención directa y podemos conocerlas con más profundidad. Eso también forma parte del apoyo en salud mental que viene después. La Cruz Roja nepalí forma parte de los equipos de rescate. Hay personas, algunos niños, que han estado enterradas casi tres días. Hay casos de gente que ha sobrevivido agarrada de un árbol. Hay sanitarios afectados por las inundaciones que se han integrado en nuestros equipos.

Varios miembros del equipo del CICR sobre el terreno en Nuwakot, uno de los lugares más afectados. / INFORMACIÓN

P: La crisis climática cada vez se hace más patente ¿estos desastres van a ser más frecuentes?

R: Nepal no tiene capacidad de prevenir, ha hecho lo posible. Tiene una política bastante fuerte de prevención del cambio climático, pero se sigue construyendo mucho en los márgenes del río. El grado de vulnerabilidad y el riesgo de desastre natural asociado al cambio climático en Nepal son claros. Este tipo de construcciones, para inundaciones y terremotos desde el punto de vista humanitario y urbanístico, se desaconseja. Pero las comunidades vulnerables construyen donde pueden. La ausencia de sistemas de detección, prevención y de alerta temprana explican la mortalidad elevada y el número de desaparecidos.

Hay evidencia científica suficiente para decir que el cambio climático ha aumentado el número de desastres. Hago siempre el paralelismo con el número de conflictos armados. Hay 130 conflictos armados en el mundo, cuando hace 25 años había 30. Varias organizaciones expertas en analizar el cambio climático y su impacto humanitario señalan cómo aumentan las sequías y las inundaciones. A esto se suma el crecimiento demográfico: donde se construye y aumenta la población, crece la exposición a estos fenómenos.

P: ¿Los gobiernos implicados y las organizaciones internacionales cooperan correctamente en la respuesta?

R: El CICR puso por escrito los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, que luego adoptaron todas las cruces rojas del mundo y las organizaciones humanitarias. No nos pronunciamos por la calidad política de los países. La respuesta del gobierno de Nepal está siendo coordinada de forma efectiva dentro de lo que se puede hacer y de los dilemas habituales de duplicación de recursos, asegurar el acceso y coordinar las distintas entidades del país. El gobierno electo que entró en marzo de 2026, tras los episodios de violencia de 2025, responde bien. El ICRC, la Cruz Roja nepalí y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) nos hemos reunido regularmente con la ministra de asuntos sociales.

P: ¿Hay menos inversión en ayuda humanitaria?

R: Hay un aumento de conflictos en el mundo. Los indicadores mejoran a nivel macro, pero vemos pautas y necesidades básicas. Nos preocupa la no distinción entre objetivos militares y civiles, el respeto a las estructuras de salud, el tratamiento digno de los detenidos.

Nos preocupa la falta de respeto al derecho internacional. El problema no es la carencia de leyes, sino de voluntad política

Hay una disminución en la financiación del sector humanitario por parte de los estados. Todo empezó con el desmantelamiento de USAID, pero muchos otros estados donantes han dejado de financiar ayuda humanitaria. Es una observación, no una crítica. No criticamos lo que los estados hacen, somos lo que los estados quieren que seamos. Hemos reducido programas, personal... El multilateralismo es la forma de arreglar conflictos, negociar acuerdos de paz y facilitar el cese de hostilidades. Pero ese multilateralismo de después de la Segunda Guerra Mundial ya no es un mecanismo de respuesta a estas situaciones de violencia.

P: ¿Qué ocurre cuándo se va la prensa?

R: Para el medio y largo plazo se necesitan sistemas de potabilización de agua, porque luego surgen enfermedades asociadas a la falta de agua potable; sistemas de salud, eléctricos, recuperar el tejido institucional… No estamos en postemergencia, pero el rescate va para abajo, pues ya no hay esperanza de que haya supervivientes.

P: ¿Qué dificultades os encontráis para acceder a los lugares en un país con orografía tan particular?

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P: En base a otras experiencias similares estaba preocupado por el acceso. Fue complicado pero la movilización con el ejército permitió abrir vías de acceso. El segundo día después de la emergencia me informaron de que abrieron la carretera a Rasuwa, lo que ha sido sorprendente. Hay muchas dificultades para movilizar equipamiento pesado o reactivar estructuras eléctricas o la cadena de frío, que es muy importante para los cuerpos. El acceso lo hemos conseguido bien dentro de lo desafiante que es todo.