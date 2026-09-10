Alberto Toro, profesor en la España rural formado en Harvard: "He llegado a tener solo dos alumnos en clase y niños de 2 a 14 años en la misma aula"

España ha registrado el peor resultado de su historia en el informe PISA, que constata que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que equivale a más de un curso (20 puntos es un año lectivo). En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8.

La OCDE no duda en asegurar que la debacle se debe, en parte, al avance tecnológico y el abuso y mal uso de las pantallas. “El alumnado se ha acostumbrado a la lectura apresurada, así que los estudiantes empiezan a tener problemas con textos de más de 400 palabras”, asegura Tue Halgreen, analista sénior del organismo internacional.

¿Cómo captar la atención de los alumnos?

De cómo captar la atención de los alumnos, algo cada vez más complicado, ha hablado en la Cadena SER Alberto Toro, maestro formado en Harvard, Boston y Reggio Emilia que decidió dedicar su carrera profesional en la España Rural. Toro ha llegado a tener solo dos alumnos por clase e incluso aulas con niños que iban desde los dos a los 14 años, todos juntos.

Según ha explicado en varias entrevistas, su propuesta educativa pasa por hacer que los alumnos comprendan lo que van aprendiendo mediante actividades prácticas. "Hay que formar ciudadanos, no empleados", defiende.

Los profesores cada vez sufren más para captar la atención de sus alumnos. Toro propone distintas técnicas, como "leer más con ellas y ellos, que manejen mecanismos de dominio del papel, del espacio, del pensamiento a través de lecturas dialógicas y dedicarle más tiempo".

El maestro se decanta por hacerlos participar e implicarlos en lo que enseña en vez de hacer que el profesor hable y los alumnos simplemente escuchen. "Nosotros lo hacemos, por ejemplo, explicando las distintas culturas, pero a través de los alfabetos que ha habido en la historia", expone Toro en 'Hora 25'. "Incluso hacemos los utensilios con cañas, los creamos con tintas... vamos variando un poco entre lo que es la plástica con lo que es la lengua. También escuchamos sus fonemas, los repetimos...".

La comprensión lectora

La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.

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En cuanto a esto, Toro habla de fomentarla también mediante otras técnicas. "Hay muchas técnicas, como encontrar los argumentos de un texto y localizar las palabras concretas que apoyen ese argumento", concluye. Este maestro, que llegó a pedir un crédito de 12.000 euros para aprender en Boston con el reconocido filósofo y educador Robert Swartz, cree que una de las mejores formas de ganarte la autoridad de los alumnos es haciéndoles ver que te preocupas por ellos.