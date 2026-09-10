Sin recetas electrónicas, pagos con tarjeta ni llamadas al 112: la agonía de un pueblo de Burgos "prácticamente incomunicado"

El médico que va al consultorio de Espinosa de Cervera (Burgos) no puede emitir recetas electrónicas. La entidad bancaria no puede prestar determinados servicios, como la retirada de efectivo. En los comercios ambulantes no pueden cobrar con tarjeta al no tener conexión. "Incluso ha habido ocasiones en las que no ha sido posible contactar con el servicio de emergencias 112, con el enorme riesgo que ello supone para la seguridad de todos", añade Anaïs Núñez Rodríguez, vecina de esta pequeña localidad de 81 empadronados cuya población se dispara en verano y que tiene problemas de cobertura de telefonía móvil cada dos por tres.

Es un problema común a determinadas zonas de la España vaciada, concretamente en el 20% de las zonas rurales. Comarcas enteras o municipios donde los vecinos se tienen que salir del pueblo o buscar un alto para que les entre un poco de cobertura, algo de lo que saben bien en Espinosa, donde tienen que desplazarse a las afueras del pueblo. "La cobertura aparece y desaparece, es imposible mantener una conversación telefónica o utilizar los datos móviles con normalidad", denuncia Núñez, que como el resto de vecinos muestra su "profunda preocupación e indignación por el abandono" que dicen sufrir "desde hace años".

Perspectiva de Espinosa de Cervera, el pueblo de Burgos que lleva años con problemas de cobertura móvil. / EL PERIÓDICO

"La situación", prosigue la vecina, "se ha agravado de forma extrema durante los últimos meses", cuando "numerosos vecinos nos hemos quedado prácticamente incomunicados". "Hemos contactado en repetidas ocasiones con el servicio de atención al cliente de Movistar, abriendo las correspondientes incidencias, pero la única respuesta ha sido el envío de técnicos que únicamente revisan instalaciones particulares. Sin embargo, el problema no está en los domicilios, sino en la falta de cobertura de la antena que presta servicio al pueblo", señala la portavoz de los vecinos, que han llevado a cabo varias acciones de protesta, como una concentración durante la pasada Vuelta a Burgos de ciclismo.

Un servicio que sí que pagan

Esta situación, precisan los habitantes del pueblo, supone un "grave perjuicio" no solo para los vecinos, sino también para los visitantes. "Hay personas que esperan llamadas importantes relacionadas con su salud, citas médicas o asuntos personales urgentes; personas mayores cuyos familiares no pueden contactar con ellas; trabajadores que no pueden desarrollar su actividad con normalidad y vecinos que, sencillamente, no pueden utilizar un servicio por el que pagan", prosigue la portavoz del pueblo, que añade que desde Movistar les aseguran que "la sustitución o mejora" de la antena se realizará "en unos seis meses".

Sin embargo, esos plazos "se han ido posponiendo una y otra vez sin que exista una solución real". "Resulta inaceptable que, en pleno año 2026, un municipio permanezca en estas condiciones, privado de un servicio de comunicaciones que hoy en día resulta esencial y que afecta directamente a la seguridad, la salud, la actividad económica y la calidad de vida de sus vecinos", concluye Núñez, que demanda una solución urgente y alerta de qué pasará si una emergencia no se puede atender por esta incidencia.

"Nos preguntamos quién asumirá la responsabilidad si, debido a esta situación, se produce una emergencia médica, un accidente o cualquier otra circunstancia en la que la falta de cobertura impida solicitar ayuda o atender una llamada de vital importancia. Esperamos una respuesta inmediata y, sobre todo, una solución efectiva", aprecia.