Vigo opta por una tasa turística "poco agresiva": será la ciudad de España con las cuantías más asequibles para los visitantes

Con el visto bueno de la Asociación de Hoteles de Vigo, el Concello de Vigo activó en el verano de 2025 la maquinaria administrativa para empezar a aplicar a los visitantes la conocida como tasa turística, un gravamen avalado por una ley autonómica y que empezará a funcionar en la ciudad olívica a partir del próximo 1 de octubre, tal y como se refleja en la ordenanza fiscal reguladora que vio este lunes la luz verde definitiva en el salón de plenos y que, en la comparación con las normas aprobadas en el resto de territorios del Estado para cobrar este tributo, deja a Vigo como la ciudad española con las cuantías más asequibles para los visitantes.

«Colócanos como a cidade máis barata e co menor imposto sobre as estancias turísticas», defendió durante el pleno el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, para hacer frente a las críticas del PP, que no la ve necesaria, y del BNG, que pidió al gobierno municipal una tasa más contundente para el turismo. Un análisis de las distintas ordenanzas de los lugares que han optado por empezar a gravar las pernoctaciones turísticas como forma de que estos visitantes contribuyen a sostener los servicios públicos de los que se benefician en sus estancias refleja que, tanto en las cifras como en el procedimiento para aplicar la tasa, Vigo ha optado por un modelo «poco agresivo».

La ordenanza preparada por el gobierno vigués establece un recargo por persona y noche de entre 1,2 y 2 euros para los hoteles y pensiones, 80 céntimos para albergues, campings o alojamientos de turismo rural y 1,6 euros para viviendas de uso turístico. Además, entre la entrada en vigor y julio de 2027 únicamente se cobrará el importe de las dos primeras noches, pasando a un máximo de cinco a partir del próximo verano, cuando también se le empiece a cobrar a los cruceristas, que pagarán 1,2 euros por su estancia en Vigo.

El gobierno vigués ha decidido, por tanto, no llevar al límite que fija la ley autonómica los gravámenes, como sí hicieron en Santiago y A Coruña, donde los hoteles de mayor categoría cobrarán 2,5 euros, mientras que los pisos turísticos se sitúan en los 2 euros y, en el caso coruñés, los cruceros en 1,5 euros.

Saliendo de las fronteras gallegas, son otras dos comunidades autónomas las que cobran, en su caso desde hace mucho más tiempo, la tasa turística a los visitantes, Cataluña y Baleares. Mientras, en el País Vasco enfilan, como en el caso vigués, la cuenta atrás, aunque en su caso el gravamen se activará desde el próximo 1 de enero.

A día de hoy, y tras ir incrementándola significativamente, Barcelona presenta los recargos más elevados de todo el Estado. La ciudad condal no solo aplica las cantidades fijadas por la norma a nivel autonómico, sino que también hace uso de la posibilidad de aplicar un extra por su cuenta que sitúa la cifra más baja que se paga por persona y noche en 6 euros, mientras que en los establecimientos de mayor categoría, la cifra asciende hasta los 12 euros. Los ocupantes de viviendas turísticas afrontan un pago de 9,5 euros y los cruceristas entre 9 y 11 en función del tiempo que permanezca el barco en el Puerto. El número máximo de noches a tributar es de siete.

En Palma de Mallorca, por su parte, donde la masificación turística es un problema, las cuantías fijadas en la normativa se sitúan en una horquilla de entre 1,1 y los 4,4 euros, con los pisos turísticos afrontando un gravamen de 2,2 euros. En cambio, se puede pagar el impuesto por un tope de nueve pernoctaciones.

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Mientras, en Euskadi preparan el terreno para un impacto de la tasa turística mucho más agresivo que en el caso vigués, destacando tanto Bilbao como San Sebastián con precios que oscilan entre los 1,25 y los 6,5 euros, cantidad que se aplica también a las viviendas particulares, y un máximo de seis noches. Vitoria, por su parte, será algo más asequible, pero también la cantidad máxima a abonar será más del doble que en Vigo, un total de 4,5 euros.