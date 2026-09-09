Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TraperoDimisión TraperoFerran LópezLluvias CatalunyaTráfico BarcelonaCeutaAlcarazFuneral Harald de NoruegaLeonorAlfonso Arús
instagramlinkedin

Meteorología

Los Bomberos atienden 18 avisos por lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado

La mayoría de las alertas se han concentrado en el Baix Llobregat, el Alt Penedès y el Garraf

Última hora de la alerta por lluvias en Catalunya, en directo | Cancelación de clases, previsión del tiempo y comarcas afectadas por el Inuncat

Barcelona. Tormenta en la ciudad de Barcelona

Barcelona. Tormenta en la ciudad de Barcelona / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bomberos de la Generalitat han atendido 18 avisos por las lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado. Por regiones de emergencias, 16 se han producido en la Metropolitana Sur, concretamente en el Baix Llobregat, el Alt Penedès y el Garraf. Los otros dos se han registrado en las regiones de Girona y Metropolitana Norte.

Este miércoles hay avisos por lluvias torrenciales en varias comarcas y se ha suspendido la actividad escolar y restringido la movilidad, excepto en casos de fuerza mayor y servicios esenciales, entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde en el Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Garraf.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
  2. Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias
  3. Cambio de hora en España: el BOE confirma cuándo será el cambio al horario de invierno
  4. Tiempo en Catalunya mañana miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona
  5. Alex Tensso (28 años), camionero: 'Con la tranquilidad de saber que por aquí al lado no va a pasar ningún camión a 90 kilómetros por hora, que me vaya a mover de un lado para otro, me doy por satisfecho
  6. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas este martes por la noche y el miércoles
  7. Detenidos otros dos menores de 16 años por el crimen de un hombre en Manresa
  8. Los Mossos investigan un presunto secuestro a tiros en Gavà

Los Bomberos atienden 18 avisos por lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado

Los Bomberos atienden 18 avisos por lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado

La consellera Niubó defiende aumentar las plazas de educación especial en pleno debate sobre la educación inclusiva

La consellera Niubó defiende aumentar las plazas de educación especial en pleno debate sobre la educación inclusiva

Nueve eólicas de Forestalia: la energía que hará funcionar el centro de datos de Merlin en Botorrita

Nueve eólicas de Forestalia: la energía que hará funcionar el centro de datos de Merlin en Botorrita

El gran golpe de la Policía contra "los ases del narco": 21 detenidos, 20 millones y una investigación que arrancó tras descubrir que unos buzos robaron una tonelada de coca en un barco hundido en Gijón

El gran golpe de la Policía contra "los ases del narco": 21 detenidos, 20 millones y una investigación que arrancó tras descubrir que unos buzos robaron una tonelada de coca en un barco hundido en Gijón

Vigo opta por una tasa turística "poco agresiva": será la ciudad de España con las cuantías más asequibles para los visitantes

Vigo opta por una tasa turística "poco agresiva": será la ciudad de España con las cuantías más asequibles para los visitantes

Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis

Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis

Los brotes de dengue en Europa serán cada vez más frecuentes, según un nuevo estudio

Los brotes de dengue en Europa serán cada vez más frecuentes, según un nuevo estudio

El ascensor de Einstein revela su secreto cuántico: detectan la “huella” de la caída libre

El ascensor de Einstein revela su secreto cuántico: detectan la “huella” de la caída libre