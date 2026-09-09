Meteorología
Los Bomberos atienden 18 avisos por lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado
La mayoría de las alertas se han concentrado en el Baix Llobregat, el Alt Penedès y el Garraf
Última hora de la alerta por lluvias en Catalunya, en directo | Cancelación de clases, previsión del tiempo y comarcas afectadas por el Inuncat
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Los Bomberos de la Generalitat han atendido 18 avisos por las lluvias entre las seis y las nueve de la mañana, ninguno de ellos destacado. Por regiones de emergencias, 16 se han producido en la Metropolitana Sur, concretamente en el Baix Llobregat, el Alt Penedès y el Garraf. Los otros dos se han registrado en las regiones de Girona y Metropolitana Norte.
Este miércoles hay avisos por lluvias torrenciales en varias comarcas y se ha suspendido la actividad escolar y restringido la movilidad, excepto en casos de fuerza mayor y servicios esenciales, entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde en el Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Garraf.
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