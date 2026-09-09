Sílvia Catà, la primera mujer al frente de los Mossos

Sílvia Catà no es una mando acostumbrada a los grandes gestos ni a buscar protagonismo público. De carácter reservado, ha construido su carrera en los Mossos d'Esquadra lejos de los focos y con un perfil eminentemente ejecutivo, muy vinculado a la gestión, la organización y el mando de equipos. Ahora dará el salto más importante de su trayectoria: la hasta ahora responsable de la Región Policial de Girona se convertirá en la primera mujer que se sitúa al frente de los Mossos d'Esquadra. Sustituirá a Miquel Esquius como comisaria jefa y asumirá la máxima responsabilidad operativa de la policía catalana.

El nombramiento supone romper un techo de cristal en un cuerpo que durante muchos años ha tenido una presencia masculina muy mayoritaria en los niveles superiores de mando. Catà, sin embargo, nunca ha querido presentar su trayectoria profesional en estos términos. Cuando en 2018, entonces inspectora y responsable de la comisaría de Mollet del Vallès, en un medio local le preguntaban si ser mujer le había comportado más dificultades, respondía que nunca las había tenido «ni para ascender ni por falta de autoridad». Sí reconocía, en cambio, las dificultades de conciliar la carrera profesional con la vida familiar. Madre de tres hijos, admitía que combinar la maternidad con la promoción dentro del cuerpo no siempre era sencillo: «A menudo cuesta combinar esto con el hecho de promocionar en el trabajo, pero con ganas y esfuerzo se puede conseguir».

Nacida en Arenys de Munt, Catà cuenta con una trayectoria de casi tres décadas dentro del cuerpo. Ingresó en la Escola de Policia en 1997, como miembro de la undécima promoción, y salió al año siguiente. Precisamente inició su carrera profesional en las comarques gironines: su primer destino como agente en prácticas fue la comisaría de Blanes y posteriormente trabajó en el Area Básica Policial de Girona.

Después de años de carrera sobre todo en el área metropolitana, volvió a Girona un cuarto de siglo más tarde para asumir la máxima responsabilidad policial de la demarcación. El nombramiento se anunció en junio de 2023, cuando sustituyó a Josep Milan, que pasaba a segunda actividad. Hasta entonces Catà era subjefa de la Región Policial Metropolitana Barcelona.

La comisaria es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UAB, una formación que encaja con este perfil de gestora y mando que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera. Ha trabajado en las regiones policiales de Girona, Metropolitana Nord y Metropolitana Barcelona, así como en los servicios centrales del cuerpo. Entre otras responsabilidades, ha sido jefa de la ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguridad Ciudadana de la Región Policial Metropolitana Barcelona y, entre 2022 y 2023, subjefa de la Región Policial Metropolitana Barcelona. También pasó por el Complejo Central Egara, donde trabajaba en apoyo del comisario responsable de coordinar las nueve regiones policiales de Catalunya.

Ascendió a comisaria a finales de 2022, en una promoción en la que cuatro de las seis nuevas plazas de comisario recayeron en mujeres. Menos de un año después llegaba el regreso a Girona y ahora, tres años más tarde, la responsabilidad sobre el conjunto de la policía catalana.

El ciudadano, en el centro

Una idea se ha repetido en el discurso de Catà durante las diferentes etapas de su carrera: la policía debe medirse sobre todo por la calidad del servicio que presta. Ya en 2018 rechazaba que el objetivo de los Mossos tuviera que ser conseguir prestigio. «No debemos trabajar por prestigio, sino para dar un buen servicio al ciudadano», afirmaba. Y explicaba que intentaba inculcar tanto a los mandos como a los agentes que «nos debemos al ciudadano».

Es también una concepción de la seguridad que va más allá de la actuación estrictamente policial. Cuando dirigía la comisaría de Mollet, situaba entre sus principales objetivos reforzar el contacto directo con las personas y la colaboración con ayuntamientos, policías locales, Agentes Rurales, servicios de emergencias, entidades sociales o seguridad privada. «La seguridad no es algo exclusivo de los Mossos», defendía. Para Catà, hace falta un «trabajo en red» que permita tanto prevenir los delitos como mejorar la percepción de seguridad.

Esta filosofía la ha mantenido en Girona. Desde que asumió el mando de la región, ha situado entre sus prioridades la proximidad con la ciudadanía, la protección de los colectivos vulnerables y la lucha contra las formas de delincuencia que más impacto tienen en la demarcación. En una de sus primeras entrevistas a Diari de Girona como responsable regional ya defendía que la percepción de los ciudadanos debía ser uno de los indicadores de la seguridad, más allá de las estadísticas.

Su receta es aparentemente sencilla: más policía en la calle y más contacto personal. En 2024 defendía que los ciudadanos no debían ver solo pasar los vehículos policiales, sino también a los agentes. «Tenemos que salir del vehículo, ser más cercanas y relacionarnos con los ciudadanos», sostenía.

Este planteamiento también aparece cuando aborda la protección de las personas vulnerables. En el caso de la violencia machista, Catà ha insistido especialmente en la necesidad de que la policía consiga generar confianza para que las víctimas denuncien. «Cuando la mujer entra en el sistema es más fácil protegerla», explicaba. Y advertía que muchas de las mujeres asesinadas en las comarques gironines no habían denunciado previamente a sus parejas. Por eso reclamaba «hacer aflorar el delito» y construir un clima que facilite la denuncia.

La misma exigencia la ha aplicado a las agresiones contra personas LGTBI, personas mayores o personas sin hogar. Aunque estadísticamente sean episodios menos numerosos que otros delitos, Catà ha defendido que la policía debe darles «un plus de calidad» precisamente porque los agresores se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas.

El crimen organizado, uno de los grandes retos en Girona

Una de las cuestiones en las que Catà ha puesto más énfasis durante los últimos años es el crimen organizado vinculado al cultivo y tráfico de marihuana. En el Día de las Esquadras de la Región Policial de Girona de este 2026, la comisaria advirtió que las organizaciones dedicadas a esta actividad representan uno de los principales problemas de seguridad del territorio y anunció que los Mossos intensificarían la presión policial sobre ellas.

Ya dos años antes advertía sin rodeos de la magnitud del fenómeno: «Es cierto que en la región de Girona somos productores de marihuana». Una droga que, explicaba, puede quedarse en el país o ser exportada. Pero su preocupación no se limitaba a las consecuencias sobre la salud pública o al número de plantaciones desmanteladas. Ponía el acento en las organizaciones criminales que controlan el negocio y en su capacidad económica para penetrar en otros ámbitos, incluido el riesgo de corrupción de policías o de otros profesionales tentados por el «dinero fácil».

Catà ha alertado especialmente de la presencia de armas de fuego en plantaciones de marihuana y ha defendido que la respuesta no puede limitarse a desmantelar los cultivos, sino que debe dirigirse contra las organizaciones que hay detrás. También ha situado entre los retos de la región la multirreincidencia y el aumento estacional de la delincuencia en los municipios turísticos de la Costa Brava.

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A estos delitos tradicionales se ha añadido un fenómeno que ha alterado profundamente las estadísticas policiales: las estafas por internet. Catà ha advertido estos últimos años que este tipo de criminalidad ya se ha convertido en uno de los hechos delictivos más habituales en las comarques gironines.