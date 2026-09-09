Sílvia Catà, jefa de los Mossos d'Esquadra en Girona, nueva responsable del cuerpo en Catalunya

La jefa de los Mossos d'Esquadra en la Región Policial de Girona, Sílvia Catà, asumirá el mando de la policía catalana en sustitución de Miquel Esquius, que llega al final de su etapa al frente del cuerpo por jubilación, según ha avanzado El Periódico, del mismo grupo editorial que Diari de Girona.

La designación de Catà es un hecho inédito, porque por primera vez una mujer se situaría al frente de los Mossos d'Esquadra. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ya evitó a finales de agosto descartar esta posibilidad cuando fue preguntada explícitamente sobre si prefería que el relevo de Esquius lo asumiera una mujer, en una entrevista el 22 de agosto a EFE.

El relevo, de hecho, ya estaba previsto. Parlon explicó que los Mossos afrontarían después del verano el cambio de comisario jefe por la jubilación de Esquius y remarcó que la voluntad era efectuarlo con «naturalidad» y dar estabilidad a una policía que desde 2017 ha encadenado numerosos cambios al frente. Esquius había vuelto a asumir la jefatura en agosto de 2024, después del cese de Eduard Sallent.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha convocado este miércoles por la mañana a la jefatura para comunicar los cambios que se producirán en el organigrama.

De Blanes a dirigir toda la región de Girona

Catà cuenta con una trayectoria de casi tres décadas dentro del cuerpo. Ingresó en la Escola de Policia en 1997, como miembro de la undécima promoción, y salió al año siguiente. Precisamente inició su carrera profesional en las comarcas de Girona: su primer destino como agente en prácticas fue la comisaría de Blanes y posteriormente trabajó en el Area Básica Policial de Girona.

Después de años de carrera sobre todo en el área metropolitana, regresó a Girona un cuarto de siglo más tarde para asumir la máxima responsabilidad policial de la demarcación. El nombramiento se anunció en junio de 2023, cuando sustituyó a Josep Milan, que pasaba a segunda actividad. Hasta entonces Catà era subjefa de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.

La comisaria es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UAB y a lo largo de su carrera ha trabajado en las regiones policiales de Girona, Metropolitana Nord y Metropolitana Barcelona, así como en los servicios centrales del cuerpo. Entre otras responsabilidades, ha sido jefa de la ABP de Mollet del Vallès, coordinadora regional de Seguridad Ciudadana en Barcelona y subjefa de la región de la capital catalana. Ascendió a comisaria a finales de 2022, en una promoción en la que cuatro de las seis nuevas plazas de comisario recayeron en mujeres.

Desde que asumió el mando en Girona, Catà ha situado entre sus prioridades la proximidad con la ciudadanía, la protección de los colectivos vulnerables y la lucha contra las formas de delincuencia que más impacto tienen en la demarcación. En una de sus primeras entrevistas a Diari de Girona como responsable regional ya defendía que la percepción de los ciudadanos debía ser uno de los indicadores de la seguridad, más allá de las estadísticas.

El crimen organizado, uno de los grandes retos en Girona

Una de las cuestiones en las que Catà ha puesto más énfasis durante los últimos años es el crimen organizado vinculado al cultivo y tráfico de marihuana. En el Dia de les Esquadres de la Región Policial de Girona de este 2026, la comisaria advirtió que las organizaciones dedicadas a esta actividad representan uno de los principales problemas de seguridad del territorio y anunció que los Mossos intensificarían la presión policial sobre ellas.

Catà alertó especialmente de la presencia de armas de fuego en plantaciones de marihuana y ha defendido que la respuesta no puede limitarse a desmantelar los cultivos, sino que debe dirigirse contra las organizaciones que hay detrás. También situó entre los retos de la región la multirreincidencia y el aumento estacional de la delincuencia en los municipios turísticos de la Costa Brava.

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La decisión sobre el nuevo mando llega, además, en plena remodelación de la dirección de los Mossos y después de que el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, haya presentado su dimisión.