PISA alerta del retroceso del apoyo familiar a los adolescentes: menos preguntas, menos conversación y peores resultados

“¿Qué tal te ha ido hoy en el instituto, qué has hecho en clase?” es una frase que los estudiantes de 15 y 16 años escuchan cada vez menos en casa. El informe PISA 2025 alerta de que el apoyo familiar (entendido como un acompañamiento cotidiano) está bajando. Al menos, así lo perciben los chavales y las chavalas que se han sometido a las pruebas PISA, la mayoría de los cuales están en 4º de ESO. Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, pero más acentuado en España. El porcentaje de chicos y chicas que aseguran que sus padres les preguntan, al menos una vez por semana, qué tal les ha ido en clase ha bajado del 77% al 69%. En la media de la OCDE, el descenso es menos acusado: del 77% al 71%.

PISA advierte de que no estamos solo delante de un problema familiar, sino educativo. Las conversaciones cotidianas con los adolescentes sobre su vida escolar tienen una relación directa con los resultados educativos. Los alumnos que manifiestan interacciones más frecuentes en casa “tienen mejor rendimiento y manifiestan una actitud más positiva hacia el aprendizaje”.

Solo la mitad de los adolescentes hablan con su familia, al menos una vez por semana, sobre los problemas que están teniendo en clase, 10 puntos menos que en 2022

Por qué baja el rendimiento

Publicado este martes en todo el mundo, PISA ha encendido todas las alarmas en España, donde el alumnado de 4º de ESO ha perdido 23 puntos en competencia lectora, lo que equivale a más de un curso (20 puntos es un año lectivo). En matemáticas, el descenso ha sido de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Son los peores resultados de la historia desde que la OCDE organiza esta evaluación cada tres años en más de 90 países. Los técnicos del organismo internacional no afirman tajantemente que la bajada del apoyo familiar sea por sí sola la causa del descenso del rendimiento. Pero constata que están asociados.

El acompañamiento al que se refiere PISA no implica que los padres estén con los deberes, sino que incluye preguntar cómo van las cosas en el colegio y manifestar interés por si están aprendiendo

El informe subraya que no existe una explicación única al deterioro académico, que es generalizado en todo el mundo, aunque muy acentuado en España. El menor apoyo familiar se suma al resto de causas que la OCDE sospecha que pueden estar detrás de los malos resultados: cambios en los hábitos de lectura, el uso de pantallas, la ‘resaca’ de la pandemia y la falta de perseverancia. “El apoyo familiar es fundamental, supone preguntarle a tu hijo qué ha hecho hoy en el colegio”, destaca Tue Halgreen, analista sénior de la OCDE.

El acompañamiento al que se refiere PISA no implica que los padres estén siempre detrás de sus hijos o que se sienten con ellos a hacer los deberes. Más bien, es una rutina cotidiana que incluye preguntar cómo van las cosas en el colegio, manifestar interés por si están aprendiendo o charlar sobre problemas que puedan estar teniendo.

En la anterior edición de PISA (2022), el 60% de los chavales y chavalas reconocía que hablaba con su familia, al menos semanalmente, sobre los problemas que pudiera tener en el colegio. En PISA 2025, ese porcentaje ha bajado al 50%. Diez puntos menos en solo tres años.

Qué hacer en casa

La educadora y divulgadora Diana Al Azem corrobora que las buenas relaciones familiares se relacionan con mejores notas en la adolescencia. “Tu adolescente necesita saber que te interesas por su progreso académico”, explica la divulgadora en el libro ‘Adolescentes de la A a la Z’ (Plataforma actual). Al Azem recomienda reconocer los éxitos académicos huyendo de premios y mantener el vínculo con independencia de las notas, que son solo un aspecto (y no el más importante) de la vida de los adolescentes. “Lo más importante para ti es tu hijo, no sus calificaciones escolares”, concluye.

El informe PISA también señala que, a nivel internacional, la erosión generalizada del apoyo familiar cotidiano es especialmente pronunciada entre los estudiantes de rentas más bajas. Esto puede estar relacionado con los horarios laborales extenuantes que dejan a los padres y las madres sin tiempo apenas ni para preguntar a su hijos cómo van las cosas en clase.

La OCDE también subraya que el hecho de que el alumnado perciba menos apoyo familiar no significa necesariamente que los padres participen menos formalmente en la escuela. De hecho, la proporción de padres y madres que habla con los profesores sobre el progreso de sus hijos ha experimentado un ligero aumento desde PISA 2022.