¿Refugio climático o "jaula"? Polémica por los nuevos toldos de una ciudad del Bages

Algunos vecinos de Sallent han hecho pública su disconformidad con la nueva instalación que el consistorio ha realizado en la plaza Sant Antoni Maria Claret. Durante la Fiesta Mayor, que tendrá el grueso de actos este fin de semana, se estrena la nueva estructura, que consiste en unas velas sostenidas por unas columnas metálicas. Precisamente esta parte de hierro es la que ha causado más quejas, debido al impacto visual que suponen, especialmente cuando la tela no está colocada, en la estética general de la plaza.

Una publicación en la red social Instagram del fotógrafo de Sallent Jordi Moras, en la que exponía la situación, se llenó de comentarios, mayoritariamente negativos, y también alguno positivo. Algunos usuarios calificaban la nueva instalación de «desastre», «terrible» o afirmaban que «han estropeado la plaza para siempre». En cambio, algunos comentarios aseguraban que «quizá el resultado nos sorprenda» y que «nos quejamos por todo». El propio Moras aseguraba en la publicación que no «podré hacer ninguna fotografía en la que no salgan los tubos», en referencia a la estructura metálica.

Desde los grupos municipales de la oposición también han recibido con críticas la nueva infraestructura. El concejal de Fem Poble, Guillem Cabra, ha asegurado a Regió7 -del mismo grupo que El Periódico- que «compartimos el objetivo de convertir la plaza en un refugio climático», pero explica que «no creemos que esta fuera la mejor de las opciones. Tenemos ejemplos, en distintos puntos del país, donde han llegado al mismo resultado con instalaciones que no fueran tan duras».

Además, desde la marca municipal de la CUP consideran que «el gobierno municipal no ha contado con la participación ciudadana y no ha contado con la opinión ni de los vecinos, ni de la oposición ni de los comerciantes». Aseguran que «se podría haber hecho, incluso, de forma que se pudiera desmontar por completo en invierno» o, como alternativa, «plantar más árboles». Finalmente, también lamentan que las obras se hayan alargado tanto, ya que estaban previstas para 2025, y los incrementos del presupuesto. «Tenía que haber unos tensores que tuvieran unos rociadores de agua. Ahora hay unos travesaños enormes, que cuando no están las velas parece que estés en una jaula», dice Cabra.

Desde Junts, la concejala Anna Fernandez ha expresado su descontento con el nuevo equipamiento. «Que se hiciera un umbráculo para dar sombra no lo veíamos mal. Pero esto es una estructura faraónica». Asegura que «ha deshecho la imagen de la plaza». También denuncia que «el coste es desproporcionado para el servicio que prestará» y que «ha habido un error en la planificación. Todo ha sido un despropósito». El grupo del PSC ha declinado hacer declaraciones al respecto.

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Desde el gobierno municipal, el concejal Miquel Estruch defiende que el tamaño de los pilares es «el necesario para aguantar las velas en caso de fuertes vientos» y que de esta manera no tenga que haber ningún pilar central que obstaculice la vista. «Hemos ganado un espacio interior libre de pilares, donde se podrán hacer actividades que ya se hacen e incluso más». Como ya explicaron, se ha atribuido el retraso a problemas con el suministro y aseguran que los rociadores se instalarán.