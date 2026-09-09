Narcotráfico
La Policía Local de Blanes intercepta una furgoneta con 21,5 kilos de marihuana escondidos en paquetes de regalo
El conductor fue detenido durante un control de tráfico después de que los agentes detectaran un fuerte olor a marihuana en el vehículo
Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche
La Policía Local de Blanes (La Selva) ha detenido al conductor de una furgoneta que transportaba 21,5 kilos de marihuana escondidos en paquetes de regalo.
Los hechos ocurrieron a las diez de la mañana del jueves 3 de septiembre, cuando los agentes realizaban un control de tráfico en la carretera que conecta Blanes con Tordera, poco antes de llegar a la rotonda de Mas Cremat.
Al detener el vehículo, la policía detectó un fuerte olor a marihuana, por lo que decidió inspeccionarlo. Los agentes comprobaron que el hombre transportaba una gran cantidad de paquetes envueltos en papel de regalo. En su interior encontraron bolsas herméticas llenas de marihuana.
El detenido, de nacionalidad extranjera y residente en Blanes, quedó a disposición judicial.
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