Nueve eólicas de Forestalia: la energía que hará funcionar el centro de datos de Merlin en Botorrita

Detrás del gran centro de datos que Merlin Properties proyecta en Botorrita (Zaragoza) hay otro despliegue de dimensiones igualmente relevantes. Se trata de una cartera de instalaciones renovables promovida por Forestalia que supera los 400 megavatios (MW) de potencia y que constituye la pata energética del proyecto que impulsa la mayor inmobiliaria del Ibex-35. Dentro de este paquete figuran nueve parques eólicos que suman 278 MW y 45 aerogeneradores que se desplegarán un amplio corredor renovable al sur y suroeste de la capital aragonesa. En concreto, las instalaciones se extenderán por los términos de ocho municipios: Épila, Alfamén, Calatorao, La Muela, Muel, Longares, Lucena de Jalón y Cariñena.

El complejo de datos, denominado Zaragoza-Wind, fue declarado de interés por el Gobierno de Aragón el pasado mes de julio. Merlin prevé una inversión de 1.225 millones de euros en esta infraestructura digital y mantiene como objetivo que entre en funcionamiento en la segunda mitad de 2029.

El modelo energético es precisamente una de las principales singularidades de la iniciativa. Merlin asegura que el complejo contará con el mayor nivel de autoconsumo renovable del mundo, por factor de carga, asociado a un centro de datos. La combinación de generación eólica y solar permitirá cubrir el 87% de la demanda del complejo. La compañía estudia además incorporar baterías de almacenamiento, con las que pretende elevar ese porcentaje por encima del 95%, reducir todavía más su dependencia de la red y acercarse al modelo off-grid, es decir, prácticamente independiente del sistema eléctrico.

Pendientes de permisos ambientales

Los nueve proyectos eólicos de Forestalia asociados al centro de datos se encuentran en diferentes fases de tramitación. Seis de ellos, denominados Lantano, Lutecio, Litio, Iridio, Fermio e Hidrógeno —los cuatro primeros de 30,5 MW y los dos últimos de 24 y 28 MW—, están pendientes de completar su tramitación ambiental y de obtener las correspondientes autorizaciones administrativas y de construcción, después de haber sido sometidos a información pública entre mayo y junio de 2025.

Calatorao será uno de los principales focos de este despliegue energético. El término municipal está incluido en cuatro de los nueve parques eólicos —Lantano, Lutecio, Litio e Iridio—. Precisamente, esta localidad acogerá también otro de los grandes proyectos de centros de datos de Aragón, el promovido por el gigante estadounidense Blackstone a través de su filial QTS, que prevé iniciar este año las obras de construcción.

Activos vendidos por Forestalia

Los otros tres desarrollos eólicos —Contrebia I, II y III, de 24, 37 y 43 MW, respectivamente— cuentan con declaración de impacto ambiental favorable sobre sus proyectos originales, obtenidas entre 2023 y 2024, aunque posteriormente fueron modificados y esas nuevas configuraciones siguen en tramitación.

Forestalia es el socio energético de Merlin en esta iniciativa y fue quien le vendió los derechos de acceso y conexión por 227,4 MW que sustentan el centro de datos, conectados a las subestaciones de Los Vientos y María. La operación es el resultado de la reconversión de parte del antiguo proyecto Búfalo, con el que la energética aragonesa había planteado inicialmente el desarrollo de tres complejos digitales.

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La generación renovable asociada permitirá aprovechar el abundante recurso eólico y solar de Aragón y reducir la dependencia de la red eléctrica, uno de los principales condicionantes para el desarrollo de los centros de datos. La incorporación de almacenamiento permitirá, además, gestionar mejor la intermitencia de las renovables y aumentar el grado de autonomía energética del proyecto de Merlin.