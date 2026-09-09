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Crimen en Manresa

Los Mossos creen que los nuevos detenidos tuvieron un papel secundario

La policía atribuye a los dos primeros arrestados, actualmente internados, una intervención más activa y determinante

Registro policial en una vivienda de la calle de la travessera dels Drets de Manresa

Registro policial en una vivienda de la calle de la travessera dels Drets de Manresa / Eduard Font

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Eduard Font Badia

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Los Mossos d'Esquadra trabajan con la hipótesis de que los dos menores de edad detenidos ayer por su presunta vinculación con el crimen de Manresa no tuvieron un papel tan relevante como los dos primeros arrestados. De hecho, a uno de los dos inculpados que fueron detenidos poco después del homicidio de Carles Vilajosana se le considera autor material del apuñalamiento mortal.

La policía buscaba desde el primer momento a los dos chicos que fueron atrapados la tarde del lunes. Con todo, gracias a los testigos y al resto de pruebas que han ido recopilando, siempre han sospechado que su papel fue secundario en el suceso. Sea como sea, los han detenido porque supuestamente formaban parte del grupo que se enfrentó con la víctima y sus acompañantes.

Ahora, los investigadores esperan que sus declaraciones aporten más información sobre el desarrollo del incidente que costó la vida a Vilajosana, de 45 años, la madrugada posterior al Correfoc de la Fiesta Mayor de la capital del Bages.

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De los dos nuevos detenidos, que han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, han trascendido pocos detalles, excepto el hecho de que ambos son de nacionalidad española, cuestión que ha sido confirmada oficialmente por los Mossos d'Esquadra.

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Fuente: Regió7

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