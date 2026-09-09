Los atentados en Barcelona y Cambrils o el 1-O: los momentos clave de la trayectoria de Trapero

El director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentado este miércoles su dimisión del cargo en el marco de una jornada interna donde estaba previsto el anuncio de la remodelación del cuerpo policial. Le sucede en el cargo Ferran López. La salida de Trapero se produce cuando llevaba dos años en el cargo. Fue Salvador Illla el que, en campaña electoral, prometió que contaría con él si ganaba.

Trapero, el policía más importante en la historia del cuerpo, dueño de un carácter duro contra el que han topado políticos de tres partidos distintos –Junts, Esquerra y ahora PSC– volverá a vestirse de uniforme y se reincorporará al cuerpo policial. Ha pedido regresar al puesto que ocupaba anteriormente, asumiendo tareas de análisis del trabajo policial, y la consellera de Interior, Núria Parlon, respetará su voluntad.

Repasamos cinco momentos significativos de su carrera al frente de la policía catalana, muy marcada por los atentados del 17-A y por el 1-O.

Los atentados de La Rambla de Barcelona y de Cambrils, que costaron la vida a 16 personas y dejaron heridas a más de cien, se convirtieron en el desafío más importante de los Mossos. El mayor Trapero destacó como un comunicador con credibilidad en un contexto de pánico: el autor del atropellamiento masivo en Las Ramblas estuvo huido durante cuatro días. De aquella crisis de seguridad, el cuerpo catalán salió reforzado.

En una de las primeras ruedas de prensa que dio Trapero, para informar sobre los atentados, hubo protestas por parte de un periodista extranjero que reclamó que se hablara en castellano dado que algunos informadores desplazados a Barcelona no entendían el catalán. La petición fue denegada. El periodista, a modo de protesta, abandonó la sala. El mayor le despidió con una frase que se haría célebre: "Bueno, pues molt bé, pues adiós". La reacción, captada por las cámaras, disparó su popularidad entre los independentistas, que lo agradecieron como una defensa de la lengua. Hicieron camisetas, cervezas y chocolatinas con aquella frase.

Trapero fue nombrado comisario jefe de los Mossos d’Esquadra en 2013. Y Carles Puigdemont le concedió el rango de mayor. Entre ambos había sintonía y, en el verano de 2016, los dos coincidieron en la casa de Cadaqués de Pilar Rahola, que difundió un video en el que aparecían cantando junto a otras personalidades como Joan Laporta. El vídeo fue duramente criticado.

Cuando Trapero fue absuelto por la Audiencia de Barcelona, Junts lo restituyó a pesar de que el mayor había declarado en sede judicial que había pedido que se desconvocara el referéndum y de que tenía un plan para detener a Puigdemont si la justicia se lo ordenaba. Parte del independentismo no se lo perdonó y no entendió tampoco que cuando Esquerra comenzó a gobernar en solitario le mantuviera al frente del cuerpo. Pero no duró. El carácter duro del mayor, que según Esquerra impedía que se desplegaran algunas políticas prioritarias para el partido, acabó provocando que el Govern de Pere Aragonès lo destituyera. Trapero sostuvo que perdió el cargo porque lo que en realidad perseguía Esquerra, y él evitaba, era interferir en investigaciones policiales bajo secreto.

Salvador Illa, durante la última campaña electoral, sorprendió anunciando que si era investido Trapero sería nombrado director general de la Policía en una conselleria que recaería sobre Nuria Parlon. Trapero y Parlon son originarios de Santa Coloma de Gramanet. La fórmula, al principio, funcionó. Pero a los pocos meses, de nuevo debido a la naturaleza de Trapero, excesivamente dominante según sus detractores, ha complicado la relación. Finalmente, el mayor ha tomado la decisión de dimitir a finales de agosto al no aceptar la decisión de Parlon de relevar al comisario jefe Miquel Esquius por la comisaria Sílvia Catà.