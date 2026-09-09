Más de un millar de personas se concentran en el centro de Manresa en protesta por la muerte de Carles Vilajosana

Más de un millar de personas han acudido a la cita convocada en la plaza Neus Català i Pallejà por el colectivo 'Manresa diu prou' en protesta por la muerte de Carles Vilajosana la semana pasada. Estaban presentes representantes de la federación de asociaciones de vecinos de Manresa y de la Ubic, pero también de partidos políticos, empezando por el gobierno de Manresa, representado por el concejal Lluís Vidal-Sixto. También de junts, Front Nacional y Aliança Catalana.

Ha sido un acto con música e intervenciones, entre las cuales la de la hermana de Carles Vilajosana, Yolanda, que ha destacado "lo querido que era mi hermano". También ha intervenido Enric Pintado, en nombre de los convocantes, que ha recibido silbidos cuando ha dicho en su discurso que los datos de delitos habían bajado en Manresa. Posteriormente, ha dicho que "las estadísticas no cuentan la sensación de miedo, las personas que evitan determinadas calles a ciertas horas". Entonces han sido aplausos lo que ha acompañado el manifiesto, donde se ha dicho que "las autoridades nos tienen que escuchar de una vez".

Foto: Dani Casas / Vídeo: Eduard Font

Esta concentración llega después de las convocadas la semana pasada, que se originaron en el seno de partidos políticos como Aliança Catalana, a pesar de que no firmaron la convocatoria. Dos de ellas reunieron entre 700 y 800 personas, pero la muestra de dolor más multitudinaria hasta ahora fue la convocada por los vecinos del barrio de les Escodines, el miércoles pasado, cuando más de un millar de personas participaron en el homenaje a Carles Vilajosana, en la calle Divina Pastora, cerca de donde ocurrieron los hechos, en un acto en el que se hizo una marcha silenciosa con velas en el barrio que se acabaron depositando cerca del lugar del homicidio.

¿Qué es 'Manresa Diu Prou'?

'Manresa Diu Prou' se dio a conocer en 2023, a raíz de una concentración que convocó este colectivo contra la inseguridad en la capital del Bages, también en la plaza Neus Català. Fue el 6 de octubre de 2023 y, en aquella ocasión, el detonante fue la pelea multitudinaria que hubo en el Passeig de Manresa en septiembre de hace ahora tres años. La concentración reunió a unas 2.000 personas.

En aquel acto, que acabó con aplausos y con gritos de "Manresa diu prou" por parte de todos los asistentes, los organizadores declararon que habían querido manipularlos "por la derecha y por la izquierda", pero que solo a ellos les motivaba mejorar la ciudad, porque consideraban que en Manresa "hay una sensación generalizada de inseguridad y malestar por la delincuencia y el incivismo". En una comparecencia ante los medios, se definieron como "un grupo de ciudadanos sin ningún tipo de vinculación política, que empezamos a reunirnos a raíz de la pelea del Passeig porque consideramos que esta es solo una expresión de la creciente sensación de inseguridad en Manresa. Y es en una de estas reuniones que decidimos convocar una manifestación para exigir políticas más efectivas en el Ayuntamiento", como explicó en aquel momento uno de los convocantes, el manresano Enric Pintado.

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Posteriormente a aquella concentración, el colectivo se reunió con el Ayuntamiento para entregarle el manifiesto que se había leído, y entró a formar parte de la Taula de Seguretat de Manresa. Su actividad pública se limitó a redes sociales, criticando algunos hechos de inseguridad en la ciudad, o, por ejemplo, reclamando la revisión del sistema de contenedores cerrados.