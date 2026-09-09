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Libertad vigilada con tratamiento terapéutico para los otros dos menores detenidos por el apuñalamiento mortal de Manresa

Los dos primeros detenidos cumplen desde la semana pasada internamiento en régimen cerrado

Uno de los registros por el asesinato en Manresa

Uno de los registros por el asesinato en Manresa / Edu Font

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Eduard Font Badia

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El juez ha decretado libertad vigilada con tratamiento terapéutico para los dos menores de dieciséis años detenidos el martes por los Mossos por el apuñalamiento mortal de un vecino de Manresa, ocurrido durante la madrugada del 1 de septiembre. Estas dos detenciones se suman a las otras dos realizadas al día siguiente del crimen: dos jóvenes de quince y dieciséis años que, desde su detención, cumplen una medida judicial de internamiento en régimen cerrado.

En el caso de los dos nuevos detenidos, el magistrado ha valorado los indicios sobre su participación en los hechos y sus circunstancias particulares para acordar las medidas de control, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El fiscal de menores había solicitado para los dos detenidos ayer la misma medida de internamiento en régimen cerrado. Sin embargo, el magistrado ha considerado que estos dos detenidos habrían tenido un papel secundario. La policía atribuye a los dos primeros arrestados, actualmente internados, una intervención más activa y determinante.

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La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas de los hechos, ocurridos de madrugada, durante la noche del Correfoc de Manresa.

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Fuente: Regió7

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