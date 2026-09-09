Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis

Cuando la Guardia Civil llevó a cabo hace dos años la operación Adriático, consideró que se trataba de la red de traficantes de drogas sintéticas más potente de España, y que tenian la intención de «inundar» Balears de droga, sobre todo éxtasis y ketamina, elaborada en laboratorios clandestinos de Países Bajos y trasladada en coches dotados con dobles fondos. Los quince acusados, entre los que hay españoles, italianos, británicos, neerlandeses y marroquíes, se enfrentan a un total de 140 años de prisión por delitos contra la salud pública y pertencencia a organización criminal. El juicio se celebra a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Palma.

En el banquillo de los acusados se sentarán quince personas. Según el escrito de acusacion del fiscal, todos ellos formaban parte de una banda que, al menos desde mayor de 2024, se dedicaban a la introducción en España y posterior venta, sobre todo en Mallorca y Eivissa, de grandes cantidades de droga: cocaína, éxtasis, ketamina, tusi, hachís y marihuana.

Así, siempre según la tesis de la Fiscalía, uno de los italianos se encargaba de adquirir a otras bandas en Países Bajos grandes cantidades de droga, que luego eran transportadas a través de Francia y España en el doble fondo de vehículos, hasta su destino final: Mallorca y Eivissa.

La banda contaba con una red de encargados de la custodia y almacenamiento de los alijos, y un tercer nivel en la estructura se dedicaba a la venta a los consumidores en las zonas de fiesta de las islas.

Las cosas empezaron a torcerse para los narcos en agosto de 2024, cuando la Guardia Civil interceptó en Irún un vehículo procedente de Países Bajos, y se descubrió que en un doble fondo que contenía unas 10.000 pastillas de éxtasis, otros seis kilos de éxtasis en polvo y quince kilos de ketamina. Según la Fiscalía, el valor estimado de la droga era de casi 1.300.000 euros.

En los días siguientes se llevó a cabo una segunda fase de explotación de la operación Adriático, en la que la Guardia Civil llevó a cabo una decena de registros domiciliarios en los que se intervino una cantidad ingente de droga, tanto en Mallorca y Eivissa como en la península. Solo en uno de esos registros, en el vehículo de uno de los italianos, aparecieron más de 100.000 pastillas de éxtasis, así como grandes cantidades de otras drogas, como ketamina. El valor del alijo, según el fiscal, ascendía casi a cinco millones de euros.

En otro registro domiciliario en Santa Eulàlia, en Eivissa, aparecieron más de 100.000 pastillas de éxtasis y otras drogas. La valoración de este alijo fue de cerca de 4,5 millones de euros.

En el resto de los registros, practicados tanto en Mallorca como en Eivissa, Málaga y Barcelona, la Guardia Civil intervino más droga, lo que les llevó a considerar que se trataba de la mayor aprehensión de éxtasis de España.

Tras dos años de instrucción, el caso llega mañana a juicio en la Audiencia Provincial de Palma.

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Quince acusados, entre los que hay españoles, italianos, británicos, neerlandeses y marroquíes, se enfrentan a penas que oscilan entre los seis y los once años de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Está previsto que la vista oral se prolongue a lo largo de toda la semana en la Audiencia de Palma.