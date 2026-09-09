La fiscalía de menores pide internamiento en régimen cerrado para los dos menores detenidos ayer por el crimen de Manresa

La fiscalía pide internamiento en régimen cerrado para los dos menores de edad detenidos ayer por su presunta vinculación con el crimen de Manresa. Los dos jóvenes, de 16 años cada uno y de nacionalidad española, pasaron ayer mismo a manos de la fiscalía de menores, que es la encargada de interrogar a los detenidos cuando estos no han alcanzado la mayoría de edad.

A primera hora de la mañana, los dos menores detenidos han sido puestos a disposición del juez de menores de guardia, y se prevé que la comparecencia se celebre esta misma mañana. La fiscalía de menores de guardia solicitó para ambos la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, la misma que se aplicó a los dos detenidos la semana pasada por el mismo caso. En los casos con menores implicados, sea cual sea la gravedad de los hechos, los tiempos van mucho más deprisa que en la justicia para adultos. La policía tiene un máximo de 24 horas para ponerlos a disposición de la fiscalía, y el fiscal debe resolver sobre la situación del menor en un plazo máximo de 48 horas a partir del momento de la detención. En este caso, estos plazos han sido mínimos. Además, los menores deben estar en dependencias adecuadas y completamente separadas de las de los adultos.

Noticias relacionadas

Según ha podido saber Regió7 -del mismo grupo editorial que el Periódico-, estos últimos detenidos por la muerte de Carles Vilajosana, el martes de la semana pasada, habrían tenido un papel secundario. La policía atribuye a los dos primeros arrestados, actualmente internados, una intervención más activa y determinante.