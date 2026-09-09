Los fenómenos meteorológicos extremos podrían generar pérdidas de hasta 4 millones de euros al año en la red eléctrica metropolitana de Barcelona

El Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC) ha desarrollado una herramienta de planificación que permite localizar y cuantificar los riesgos que las inundaciones pueden provocar en la red eléctrica de la región metropolitana de Barcelona. El objetivo es proporcionar información que permita a las administraciones públicas anticiparse a los efectos del cambio climático y tomar decisiones basadas en datos científicos.

Para ello, el IREC ha aplicado una metodología propia de análisis de riesgos a la red eléctrica y ha estimado que los fenómenos meteorológicos extremos podrían generar entre 3 y 4 millones de euros en daños cada año en la red eléctrica del área metropolitana de Barcelona.

Durante los últimos tres años, el proyecto europeo ICARIA, liderado por Veolia y la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), ha estudiado cómo el cambio climático puede intensificar los efectos de las inundaciones provocadas por lluvias extremas, temporales marítimos y episodios de fuerte oleaje. Estos fenómenos, conocidos como eventos compuestos, se producen cuando diferentes amenazas meteorológicas coinciden en un mismo periodo de tiempo, lo que puede aumentar considerablemente sus efectos.

Los estudios realizados en el marco del proyecto apuntan a que las zonas vulnerables a inundaciones pluviales graves podrían aumentar hasta un 25 % durante los próximos 75 años en el área de Barcelona.

En este contexto, el proyecto ha desarrollado modelos de inundación urbana que han permitido elaborar mapas de riesgo para los municipios de la zona. Estos mapas clasifican el nivel de riesgo en función de diferentes grados de gravedad y de distintos escenarios futuros de cambio climático, lo que facilita la identificación de las áreas que podrían verse más afectadas.

El IREC ha aplicado su propia metodología de análisis de riesgos específicamente a la red eléctrica, una herramienta que también permite estudiar posibles medidas de adaptación ante episodios de inundación. El sistema analiza tanto las afecciones directas sobre la infraestructura eléctrica, como subestaciones y centros de distribución, como los efectos indirectos sobre los consumidores y otras infraestructuras que dependen de la red.

El análisis también ha permitido realizar proyecciones y una estimación económica de los daños que las inundaciones podrían ocasionar en la red eléctrica. Según los resultados obtenidos, un fenómeno extremo como una DANA o un temporal similar al Gloria podría provocar daños de alrededor de cinco millones de euros cada diez años.

En términos generales, el daño anual esperado se situaría entre 3 y 4 millones de euros únicamente en el área metropolitana de Barcelona. Aproximadamente la mitad de esta cantidad correspondería a daños directos en las infraestructuras eléctricas, mientras que la otra mitad estaría relacionada con las afecciones a los usuarios de la red y con los efectos en cascada que podrían producirse sobre otras infraestructuras.

El investigador del Departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia del IREC, Pol Paradell, ha explicado que esta metodología comenzó a desarrollarse en el marco del proyecto RESCCUE, con aplicaciones iniciales en Barcelona y Bristol. Según ha señalado, el proyecto ICARIA ha permitido ampliar y optimizar la metodología para poder aplicarla a áreas de mayor extensión, como el conjunto del área metropolitana de Barcelona.

Noticias relacionadas

Paradell ha destacado que esta herramienta puede contribuir a mejorar la capacidad de las administraciones para anticiparse a los efectos del cambio climático y adoptar medidas de adaptación. El objetivo es que las decisiones de los organismos públicos puedan apoyarse cada vez más en información científica y en una evaluación precisa de los riesgos a los que están expuestas las infraestructuras eléctricas.