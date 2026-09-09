Las etiquetas de los alimentos influyen cada vez más en la compra: "Quiero comer sano; miro y comparo antes de elegir"

La escena resulta ya cotidiana en cualquier supermercado o cadena de alimentación: delante del lineal de productos elaborados, un consumidor lee con atención la etiqueta de un artículo que tiene en la mano, luego hace lo mismo con otro, luego con otro, y al final acaba metiendo en el carrito uno de los que ha estado escrutando con atención. A pesar de las prisas que marcan los ritmos diarios hoy en día, dedicar minutos a averiguar los ingredientes y las proporciones que contienen los alimentos, no solo dejó de ser una rareza hace tiempo, sino que es ya uno de los factores que más influyen en las decisiones de compra. Así lo reconocen los ciudadanos y lo confirman los estudios de consumo, a pesar de las dudas que esas etiquetas siguen generando entre los nutricionistas y expertos en alimentación, y también entre los propios compradores.

“Tengo dos hijos menores en casa y me angustia pensar que pueda darles algo que no sea sano para ellos, por eso miro las etiquetas con detenimiento y las comparo antes de elegir”, confiesa Lola Martínez madre de 45 años, delante del lineal de quesos envasados de un supermercado de Madrid, y añade: “Sé que mi madre no prestaba atención a estos detalles cuando nos crió, pero es que antes no nos preocupábamos tanto por la dieta sana, ni estábamos tan informados como ahora sobre la alimentación, ni los productos venían con etiquetas tan extensas”.

Consultar etiquetas

Un estudio publicado el año pasado por la consultora de consumo NielsenIQ revelaba que el 80% de los españoles consulta las etiquetas de los alimentos antes comprarlos, un cálculo similar al que muestra el último Baremo del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario: según este estudio elaborado por el Ministerio de Agricultura, siete de cada 10 consumidores consultan siempre o casi siempre las etiquetas de los productos en las tiendas.

Una conclusión similar alcanzaba otra investigación, esta elaborada en 2025 por la Universitat Politècnica de València, que comparaba la influencia de etiquetado nutricional en las decisiones de compra de distintas generaciones de consumidores y destacaba el “alto grado de concienciación con la vida saludable” que hay hoy entre la población, sobre todo entre los 'Baby Boomers' y la Generación X. Según este estudio, los nacidos antes de la primera mitad de los años 80 se fijan más que los Millenials y los de la Generación Z en las calorías, las grasas y los azúcares que contienen los alimentos.

Según el Baremo del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario, del Ministerio de Agricultura, siete de cada 10 consumidores consultan siempre o casi siempre las etiquetas de los productos en las tiendas.

“Las etiquetas de los alimentos han evolucionado en las últimas décadas al ritmo del interés que ha ido expresando la población por conocer con detalle lo que compra, que cada vez es mayor”, señala Rafael Urrialde, experto en seguridad alimentaria con más de 30 años de experiencia en el sector y que ha sido testigo de los cambios que han experimentado en este tiempo los recuadros que hoy encontramos en los embalajes de los productos -sobre todo de los elaborados-, repletos de densos listados de componentes y porcentajes. “Esa información es así de exhaustiva porque los consumidores demandan saber lo que van a comer. Esto debe ser un motivo de tranquilidad, los europeos podemos presumir de tener el mercado con mayor seguridad alimentaria del planeta”, subraya el experto.

La ley

Desde 2011, cuando se aprobó la vigente Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, las etiquetas de los productos están obligadas a reflejar la denominación legal del alimento, la lista de ingredientes que forman parte de él, los alérgenos que contiene y el detalle de su composición nutricional, dando cuenta de aspectos como el valor energético que aporta o la cantidad de grasas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal que incluye. La referencia al origen del producto está recomendada, pero no es obligatoria.

Algunas etiquetas son tan complejas que necesitas un máster en nutrición para entenderlas. Parecen diseñadas para proteger a las empresas alimenticias y darles seguridad jurídica, no para facilitarle la vida a la gente Julio Basurto — Nutricionista

Tanta información, y tan detallada, genera a veces confusión entre los usuarios, como en ocasiones han denunciado las asociaciones de consumidores y remarcan los profesionales de la atención alimentaria. “Algunas etiquetas son tan complejas que necesitas un máster en nutrición para entenderlas. Parecen diseñadas para proteger a las empresas alimenticias y darles seguridad jurídica, no para facilitarle la vida a la gente”, se queja el nutricionista Julio Basurto a cuento de la paradoja que actualmente presenta el etiquetado de los alimentos: cada vez es más valorado por los usuarios, pero estos se sienten a menudo indefensos y perdidos ante el caudal de información que encuentran en los embalajes de los productos.

Para intentar simplificar esa información, en Europa se promocionó el sistema Nutriscore que pretende clasificar la calidad nutricional de los alimentos siguiendo una tabla de letras y colores: de la A a la E, y del verde al rojo, de más a menos saludable. Sin embargo, esta solución, que entró en vigor en España en 2021, nunca ha contado con el entusiasmo de los nutricionistas, que critican el “dudoso criterio” con el que se asignan esas puntuaciones. “He llegado a encontrar cereales para el desayuno que lucían el sello verde y la categoría A y contenían un 25% de azúcares. Es un auténtico disparate”, apunta Basurto.

Sello negro

Este nutricionista aboga por simplificar aún más la presentación de los alimentos identificando de manera visible los que son poco o nada saludables. “Se trataría de marcar con un sello negro aquellos productos que contengan un exceso de azúcares, grasas saturadas, calorías y sal, que son las variables más nocivas para la salud cuando se rebasan”, explica Basurto, que ha puesto en marcha una campaña ciudadana para reclamar este modelo a la administración alimentaria, y cita como ejemplo las experiencias de Chile, Uruguay, México y Perú, donde está implantado. “El resultado es que la industria alimentaria ha acabado reduciendo en estos países la presencia de esos componentes poco saludables”, asegura.

La información útil convive demasiado con la comunicación publicitaria en los envoltorios y no siempre logramos distinguir la frontera entre las dos. Convendría dejarla más claro Laura Caorsi — Periodista e investigadora experta en alimentación

De momento, la imagen del consumidor descifrando la información que aparece en las etiquetas es cada vez más común y lleva camino de consolidarse como costumbre, a pesar del margen de mejora que esas referencias tienen, y no solo por la saturación de datos que acumulan.

“La información que realmente interesa suele estar en un lateral del producto o detrás, en letras más pequeñas, y no siempre se presenta de modo amigable y fácil de entender. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a fotografiar una etiqueta con el móvil para ampliarla en la pantalla, o recurrimos a aplicaciones para escanearla y saber si el producto merece la pena? Si la información estuviera bien presentada, nada de esto sería necesario”, advierte la periodista experta en alimentación Laura Caorsi, autora de un manual para interpretar los envoltorios de la comida.

En opinión de esta investigadora, la confusión que a menudo expresan los consumidores se resolvería rediseñando muchos empaquetados. “La información útil convive demasiado con la comunicación publicitaria y no siempre logramos distinguir la frontera entre las dos. Convendría dejarla más clara”, propone.