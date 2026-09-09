La nueva trampa que suplanta a la Seguridad Social: los detalles en los que debes fijarte para no caer

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha emitido una alerta para advertir sobre una nueva campaña de mensajes fraudulentos que se están enviando en nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La suplantación de identidad de la Seguridad Social es una práctica muy utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los ciudadanos e intentar obtener datos personales o bancarios. De esta forma, los estafadores se hacen pasar por el organismo público a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o páginas web falsas.

Nueva campaña de 'smishing'

La nueva trampa que ha identificado el INCIBE sigue la conocida técnica de 'smishing', que se basa en el envío de mensajes de texto fraudulentos, donde se informa a la víctima de que tiene una actualización pendiente de la TGSS, instándole a pulsar sobre un enlace para gestionar el trámite. Dicho enlace redirige a una página web falsa que aparenta ser la oficial de la TGSS, donde se notifica la disponibilidad de una prestación económica, se solicitan datos personales y, finalmente, el sitio fraudulento solicita los datos bancarios para un supuesto ingreso de dinero.

En el mensaje que los ciudadanos están empezando a recibir por SMS se puede leer: "Seg Social: Tiene una actualización pendiente. Consulte su información y gestione el trámite correspondiente". Junto al mensaje, aparece un enlace en el que hacer clic. Al acceder, se traslada al usuario a una página web que simula ser la misma de la Seguridad Social, pero realmente se trata de una web fraudulenta muy parecida a la oficial.

Dentro de la página web se solicitan datos personales, como el DNI o la dirección de casa, y se informa sobre el derecho a una supuesta prestación económica que está pendiente de revisión y de cobro, concretamente una presunta ‘Asistencia para la adaptación energética 2026’. Este llamativo importe a cobrar, de 305,85 euros, según el ejemplo del INCIBE, es el reclamo perfecto para que la víctima solicite la transferencia a la cuenta, acción que lleva a otra página en la que se le requiere que indique los datos de la tarjeta de crédito -tanto el número de tarjeta, como el CVV y la fecha de caducidad- para poder recibir el ingreso.

¿Qué hacer si has sido víctima de esta estafa?

La TGSS ha informado de la estafa a través de redes sociales y el INCIBE, por su parte, en los avisos a la ciudadanía de su página web oficial. Asimismo, recuerdan que la Seguridad Social no solicita el pago de deudas ni la actualización de datos personales mediante enlaces recibidos por SMS ni por teléfono.

En su lugar, para acceder de forma segura a los trámites y evitar cualquier tipo de engaño, el INCIBE recuerda que se debe abrir directamente la aplicación de IMPORTASS, Portal de la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde esta aplicación es posible acceder también a las notificaciones. Alternativamente, pueden consultarse los avisos a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, recuerdan desde el organismo.

En caso de haber accedido al enlace y haber facilitado información personal y/o bancaria, se recomienda:

Ponerse en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad .

. Contactar con tu entidad bancaria para bloquear cualquier movimiento no autorizado y la tarjeta bancaria .

. Reunir y guardar todas las evidencias disponibles sobre el fraude , como capturas de pantalla o enlaces maliciosos.

, como capturas de pantalla o enlaces maliciosos. Presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas recopiladas durante el proceso.

ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando todas las pruebas recopiladas durante el proceso. Practicar 'egosurfing' - buscar tu propio nombre o datos personales en internet para saber qué información pública circula- de manera periódica hasta pasados unos meses.

Detalles para detectar el fraude

Ante cualquier mensaje de este tipo, el organismo recuerda los diferentes detalles en los que fijarse para no caer y detectar el fraude a tiempo: