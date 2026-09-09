La consellera Niubó defiende aumentar las plazas de educación especial en pleno debate sobre la educación inclusiva

La consellera de Educación, Esther Niubó, se ha mostrado este miércoles partidaria de crear más plazas de educación especial en Catalunya. En una entrevista en TV3, ha afirmado que hay muchas familias que quieren llevar a sus hijos con necesidades educativas especiales a centros especializados y no a escuelas ordinarias, pero no pueden hacerlo por falta de plazas, aunque este curso hay 204 más.

Por ello, quiere debatir si es necesario ampliar las escuelas especiales existentes o crear otras nuevas, especialmente para los casos más graves, que en algunas ocasiones no se han sentido bien atendidos en centros ordinarios. Para los casos leves, se ha mostrado partidaria de reforzar la escuela inclusiva con más personal especializado que apoye a estos alumnos en las escuelas ordinarias.

De hecho, ha señalado que durante la última década se ha puesto el foco en la escuela inclusiva y en garantizar la igualdad de oportunidades, pero también considera que hay que prestar atención al "éxito educativo, que se ha dejado de lado durante unos años".

Por este motivo, considera que son necesarios nuevos consensos, "escuchando a todo el mundo, también a las familias", sobre esta cuestión y buscando al mismo tiempo estabilidad.

Respecto al conflicto con algunos sindicatos, ha afirmado que el Govern está atendiendo todas las demandas, pero que no se puede pasar de invertir el 4 % al 6 % del PIB en educación "de un día para otro", sino que deberá hacerse de forma progresiva. Aun así, ha señalado que en un año el presupuesto ha aumentado un 25 %, una cifra nunca vista anteriormente, aunque ha admitido que puede resultar insuficiente.

Sobre el error en las muestras de las pruebas PISA, ha lamentado lo ocurrido, pero ha querido dejar claro que el sistema educativo catalán sigue siendo evaluado mediante pruebas externas internacionales: "No estamos a oscuras".

Por último, también ha explicado que se está preparando un decreto para reforzar la autoridad de los maestros y profesores, una iniciativa acordada con los sindicatos. Según Niubó, los docentes deberían tener la misma autoridad social que los médicos, algo que considera que se ha perdido en los últimos años, no solo en Cataluña.

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Por otro lado, ha afirmado que ella quizá introduciría cambios curriculares, pero ha apostado por la "estabilidad y el consenso" y por priorizar otras cuestiones que considera más urgentes.