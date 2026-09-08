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Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
Estos son los servicios mínimos para la huelga de docentes del 8 de septiembre
Los cambios sociales desbordan el sistema educativo: "La escuela funciona con el imaginario de una sociedad que ya no existe"
Cristina Sebastián
Este martes, 8 de septiembre, arranca un nuevo curso escolar 2026-2027 que en Catalunya estará marcado por una nueva huelga de profesores en Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre la apertura de los colegios, las novedades educativas de este año, los horarios de incorporación y el calendario lectivo.
Nuevos centros
Este curso entrarán en funcionamiento 4 nuevos centros en Barcelona ciudad, L'Hospitalet de Llobregat y Sentmenat (Barcelona) y Castellnou de Seana (Lleida), y 3 centros ampliados en Sant Esteve Sesrovires, L'Hospitalet de Llobregat y Caldes de Montbui (Barcelona), que han supuesto una inversión de 35,4 millones de euros. Asimismo, seguirán en construcción 4 nuevos centros --1 en Barcelona y 3 en Vila-Rodona (Tarragona)--, así como 2 ampliaciones en Ripollet y Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En total, la Conselleria de Educación destinará a centros educativos 257 millones de euros, unas cifras de inversión a las que no se llegaba desde 2008, pero que no alcanzan las de 2005 o 2006, que superaban los 300 millones.
La IA en las aulas
El curso 2026-27 será el primero en que se implemente el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunya acordado entre Govern y sindicatos el pasado mayo, de 700 euros anuales, y se publicará un documento actualizado para orientar sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas. En el marco del Plan de Digitalización Responsable se establece que los alumnos menores de 14 años no deberían usar las herramientas de IA de propósito general --es decir, no pensadas para la educación-- de forma habitual, y que para el alumnado de 14 a 18 años se necesitará una autorización. Finalmente, 7 centros educativos se mantienen en el plan piloto para la presencia de agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, del que se valorará su acogida en diciembre.
1,6 millones de alumnos
El curso escolar en Catalunya empezará con un total de 1.604.988 alumnos previstos en el sistema educativo --casi 1.000 menos que el pasado curso-- y 1.830 nuevas dotaciones en los centros, de las que 1.103 son docentes. En cuanto a la plantilla profesional, Catalunya tendrá un total de 94.422 dotaciones (1.830 más que el curso anterior), de los que 85.052 son profesores (1.103 más), 4.564 son personal de atención educativa (531 más) y 4.806 son personal de administración y servicio (196 más). La Generalitat incrementará este curso en 500 las aulas de acogida, llegando a las 2.141, y duplicando las de acogida intensiva, pasando de 27 a 45, limitando la ratio máxima a 18 alumnos por docente.
El Informe PISA
El inicio de curso también comienza marcado por la polémica por las pruebas PISA, cuyos resultados se publican este martes, y en las que Catalunya no tendrá datos comparables a otras ediciones por superar la tasa de exención permitida por la OCDE hasta alcanzar el 23,2%. La Generalitat abrió unas diligencias previas para esclarecer los hechos que han acabado con la apertura de expediente por falta grave a dos funcionarios y por falta leve a un alto cargo: Niubó relevó a la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, pero lo desvinculó de la polémica de las pruebas. Niubó explicó que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) avisó hasta en 7 ocasiones al Consejo Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de que se superaba el porcentaje máximo, pero que "no consta" que esta advertencia llegara a los centros educativos catalanes que estaban realizando las pruebas. La consellera de Educación subrayó que si se hubieran transmitido estos avisos a los centros "se podría haber actuado" antes de finalizar las pruebas en los centros que todavía no las habían hecho, y aseguró que a ella nunca se le informó de esta advertencia.
Movilizaciones
Los sindicatos, que prevén movilizaciones y asambleas durante la jornada de huelga, reclamaron reabrir las negociaciones ya que consideran que los acuerdos con Aspepc·Sps, CC.OO. y UGT son insuficientes y no abordan la emergencia educativa del sistema. La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y una persona del equipo directivo por centro de cara a la huelga de este primer día de curso. También ha fijado unos servicios mínimos del 50% de las plantillas de los centros de educación especial y del 33% en las plantillas de las guarderías. La orden de la Generalitat fija unos servicios mínimos del 50% de la plantilla de monitores de comedor, servicio de cocina, servicio de acogida, extraescolares, de las casas de colonias y servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar el ocio educativo.
Inicio de curso marcado por la huelga
Catalunya iniciará este martes un curso escolar 2026-27 con menos alumnos y más docentes, cuyo primer día estará marcado por la huelga docente convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical y COS continuación del final convulso del curso anterior. La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y los sindicatos convocantes del paro se reunieron la semana pasada sin alcanzar un acuerdo para desconvocarlo: tanto Niubó como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han pedido un paréntesis en las movilizaciones a los sindicatos.
Illa pide a los sindicatos "respeto a la educación"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha dirigido a los docentes pocas horas antes de la huelga convocada para el inicio de curso. “Respeto el derecho a huelga, pero pido respeto al derecho a la educación. Es compatible”, ha afirmado en una entrevista en 3Cat. Illa ha pedido a los sindicatos convocantes un “paréntesis”. El president ha admitido que “seguro” que en algún momento se podrían haber hecho mejor las cosas, pero ha preguntado si algún gobierno ha destinado más recursos a educación que el suyo.
El jefe del Ejecutivo catalán ha avanzado que en las “próximas semanas” el Govern presentará un programa “completo” para resolver el problema del calor en las aulas.
Los resultados de PISA, este martes
La OCDE publica este martes en todo el mundo la edición correspondiente a 2025 del informe PISA, el examen que cada tres años organiza el organismo económico internacional en 90 países a los estudiantes de 15 años, la mayoría de los cuales cursan 4º de la ESO. La comunidad educativa y las autoridades políticas esperan con expectación los resultados dado que la foto fija que lanzó el informe en 2022, el primero tras la pandemia, fue demoledora. En aquella ocasión, España cayó en las tres competencias que evalúa PISA -matemáticas, lengua y ciencias- aunque lo hizo menos que el resto de países de nuestro entorno.
Protestas en toda Catalunya
Las protestas se repetirán en todo el territorio catalán. Se han convocado protestas en Girona, Lleida, Tarragona, Esplugues y Sant Feliu, Manresa, Mataró, Amposta, Sabadell y Granollers, con desayunos, piquetes, marchas y asambleas desde primera hora de la mañana.
Movilidad complicada por la huelga
Las movilizaciones de docentes complicarán a buen seguro la movilidad en el primer día de clases en todo el territorio catalán. En Barcelona, a primera hora, hacia las 07.00, empezarán las protestas que incluirán cortes de carreteras. A las 09.00 diversas columnas llegadas de diferentes puntos, entre ellos plaza de España, irán hacia la manifestación convocada a las 10.00 en plaza Universitat hacia plaza Sant Jaume. En este punto, a las 11.00 habrá una macroasamblea.
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