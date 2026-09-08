Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA

El Informe PISA

El inicio de curso también comienza marcado por la polémica por las pruebas PISA, cuyos resultados se publican este martes, y en las que Catalunya no tendrá datos comparables a otras ediciones por superar la tasa de exención permitida por la OCDE hasta alcanzar el 23,2%. La Generalitat abrió unas diligencias previas para esclarecer los hechos que han acabado con la apertura de expediente por falta grave a dos funcionarios y por falta leve a un alto cargo: Niubó relevó a la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, pero lo desvinculó de la polémica de las pruebas. Niubó explicó que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) avisó hasta en 7 ocasiones al Consejo Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de que se superaba el porcentaje máximo, pero que "no consta" que esta advertencia llegara a los centros educativos catalanes que estaban realizando las pruebas. La consellera de Educación subrayó que si se hubieran transmitido estos avisos a los centros "se podría haber actuado" antes de finalizar las pruebas en los centros que todavía no las habían hecho, y aseguró que a ella nunca se le informó de esta advertencia.