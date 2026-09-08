Catalunya arranca el curso 2026-2027 con 1,6 millones de alumnos y 85.000 profesores llamados a la huelga

El curso 2026-2027 arranca este martes en Catalunya con 1,6 millones de alumnos de educación infantil, primaria y secundaria y bachillerato y una plantilla de 94.422 profesionales de la educación, 85.052 de ellos maestros y profesores, 1.103 más que el curso pasado como resultado de los acuerdos alcanzados en marzo y mayo entre Govern y sindicatos. Unos acuerdos que, sin embargo, no han sido suficientes para una parte importante del colectivo [el 65 % de los docentes los rechazó en una consulta], y Ustec y CGT han llamado a la huelga en este primer día de curso para lanzar un mensaje claro: el curso no empieza con normalidad.

Una huelga, eso sí, que no cerrará los colegios, que abrirán con los servicios mínimos garantizados -un docente por cada tres aulas-, y para la que no se ha convocado ninguna gran manifestación unitaria, sino acciones descentralizadas en los distintos territorios catalanes; algunas, a primera hora de la mañana, complicarán la movilidad. El impacto del paro se ha dejado sentir en los días previos al inicio de las clases, al marcar buena parte de la agenda educativa y política. El mensaje de los docentes [organizados en asambleas de centro] es claro: la cuestión salarial no es su principal fuente de malestar, sino la falta de recursos para hacer frente a la creciente complejidad de las aulas.

Sin resultados válidos en PISA

El inicio de las clases coincide, además, con la publicación de los resultados de las pruebas PISA, de las que Catalunya ha quedado excluida por un inexplicable "error". El curso comienza, por tanto, sin esa radiografía internacional del sistema educativo y a la espera de que la nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (APE) creada por la Conselleria d'Educació i FP presente en diciembre los resultados de las evaluaciones propias realizadas durante el curso 2025-2026. La APE, que se define como "independiente" y que tiene encomendada la tarea de velar por la calidad y el rigor de las evaluaciones del sistema educativo catalán, tomó el relevo del desaparecido Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo.

Recomendaciones de la OCDE sobre la mesa

La escuela tiene también la vista puesta en cómo responderá Catalunya a las recomendaciones que le hizo la OCDE en julio en el informe Improving Learning Outcomes in Catalonia, Spain, elaborado en el marco del convenio de cuatro años entre la OCDE y la Generalitat. "Este no es un informe más, es un documento clave", señalaba durante su presentación, hace apenas dos meses, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez. El documento advierte de que los mecanismos de financiación de la escuela no siempre reflejan con precisión la complejidad de las necesidades del alumnado ni el contexto específico de cada centro.

La OCDE también señala en el mismo documento que las diferencias en la capacidad de gestión a escala local afectan a la aplicación coherente de las políticas educativas en el conjunto del territorio e insiste en la necesidad de reforzar la capacidad de planificación y anticipación del sistema para adaptarse mejor a los cambios demográficos, económicos y tecnológicos.

Más aulas de acogida

El curso empieza además con temperaturas estivales y con la climatización de las aulas todavía sin resolver (el president Salvador Illa ha anunciado este lunes que próximamente presentará un plan para abordar la situación).

Entre las cifras dadas por la conselleria para radiografiar este inicio de curso y mostrar su predisposición a escuchar las demandas de los docentes, destaca el incremento de las aulas de acogida, con 500 nuevas dotaciones para favorecer la incorporación inicial del alumnado. En total, alcanzarán las 2.141.

Medidas insuficientes

Pero la gestión de la creciente complejidad en las aulas, con más de un 30% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se ha convertido en una de las principales grietas del sistema educativo catalán y está en el centro del enfado docente. El profesorado denuncia sentirse desbordado ante la falta de apoyos estructurales, lo que ha desembocado en la huelga del primer día de curso, pese al anuncio de nuevos recursos por parte del Govern.

Además del refuerzo de efectivos previsto en el acuerdo de mayo, que contempla la incorporación de 6.400 profesionales en cuatro años, el Departament ha anunciado que ampliará el programa de detección de necesidades de aprendizaje (APPA), hasta ahora implantado en 1º y 3º de primaria, también a 5º, y el refuerzo de los centros de educación especial con 204 nuevas plazas. Medidas que, para las asambleas docentes, siguen siendo insuficientes: poco más que intentar achicar agua con un dedal ante un problema estructural.

Matemáticas A y B en 4º de ESO

El Departament ha explicado también que durante el mes de septiembre publicará unas orientaciones para el uso de la inteligencia artificial (IA) en los centros y también, específicamente, para su utilización en el Treball de Recerca (TR) de Bachillerato; un trabajo que este curso dejará de valer un 10% de la nota del Bachillerato para computar como una materia más.

En 4º de ESO queda desde este curso prohibido el trabajo por ámbitos [cada materia deberá estudiarse de forma independiente] y el alumnado deberá elegir entre Matemáticas A y B, en función de si quiere cursar posteriormente un Bachillerato científico-técnico o no. En Bachillerato se estrena también la polémica fusión de las ciencias en primero. En Primaria, la principal novedad es el retraso en la entrega del primer ordenador, que pasa de 5º a 6º de Primaria.