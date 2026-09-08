Temporal
La UAB cancela las clases por las lluvias y la UPF pide a estudiantes y profesorado que no se desplacen
La UAB informa de que los edificios permanecerán cerrados durante toda la jornada
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha pedido a estudiantes y profesorado que procedan de las comarcas afectadas por el riesgo de lluvia este miércoles que "eviten realizar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario", en línea con las recomendaciones de Protecció Civil ante la previsión de precipitaciones muy intensas en el Penedès, el Garraf, el Vallès Occidental y el Baix Llobregat. La comarca del Barcelonès no se encuentra entre las afectadas y, por este motivo, la UPF abrirá con normalidad los campus, pero aun así pide al profesorado que tenga previstas actividades evaluables que las aplace o que habilite mecanismos alternativos de evaluación. También pide a los trabajadores de las comarcas afectadas que teletrabajen.
Por su parte, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha comunicado que suspende la actividad en el campus de Bellaterra, en el campus de Sabadell y en la Unitat Docent Parc Taulí, de acuerdo con la decisión del Govern de suspender la actividad universitaria en el Vallès Occidental, entre otras comarcas, durante toda la jornada de mañana.
La UAB informa de que los edificios permanecerán cerrados durante toda la jornada. Además, indica que el personal técnico, de gestión, de administración y servicios (PTGAS) "no debe desplazarse presencialmente" a la universidad y que, en caso de que sea posible, "desarrollará sus funciones en régimen de teletrabajo".
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