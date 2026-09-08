El Teléfono contra el maltrato a mayores supera los 800 casos, el mayor número desde su creación

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores (900 65 65 66), gestionado por la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), ha registrado en los primeros ocho meses del año más de 800 casos, la cifra más alta en esta horquilla de tiempo desde la creación del servicio, en 2019. Se trata de un 20% de las llamadas registradas en todo 2025.

De mantenerse el ritmo actual, 2026 podría cerrar con un nuevo récord y superar los 846 casos registrados en 2023, hasta ahora la cifra más alta desde la puesta en marcha del Teléfono. En todo 2025 se registraron 666 llamadas.

Los datos registrados en estos primeros 8 meses, muestran que el maltrato psicológico continúa siendo más frecuente, con un 33,5% de las tipologías registradas. Le siguen el maltrato económico, con un 15,1%, y las conductas que coartan la libertad y los derechos de la persona mayor, con un 13,4%.

El ámbito familiar es el principal entorno en el que se registran situaciones de maltrato, concentrando el 55,8% de los casos en los que consta esta información. Le siguen las residencias de mayores, con un 21,3%. Por territorios, Andalucía y Madrid concentran casi la mitad de los registros, con un 26,4% y un 21,7%, respectivamente, seguidas de Catalunya (10%) y la Comunidad Valenciana (9,5%).

La financiación

Desde Confemac subrayan la importancia de garantizar una financiación suficiente y estable para este recurso, que ha contado con financiación este año del Ministerio de Derechos Sociales. Los años en los que el Teléfono ha contado con financiación externa coinciden con los periodos en los que se ha registrado un mayor número de casos, "lo que pone de manifiesto la relevancia de invertir en su difusión y alcance".

Según la entidad, una mayor difusión del servicio permite detectar situaciones de abuso y maltrato que, de otro modo, pueden permanecer "ocultas, invisibilizadas o incluso normalizadas". Por ello, creen que "el aumento de registros no implica necesariamente que hayan aumentado las situaciones de maltrato, porque también puede responder a una mayor capacidad para detectarlas, pedir ayuda y acceder a este recurso".