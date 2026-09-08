La Síndica rechaza suspender salidas y colonias escolares: "No podemos reducir las oportunidades del alumnado"

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado este martes que las salidas y colonias escolares queden al margen del conflicto laboral docente, al considerar que son una parte esencial de la experiencia educativa y especialmente importantes para los alumnos con menos oportunidades. Giménez-Salinas ha instado a "recuperar la normalidad" en los centros al inicio del nuevo curso y a garantizar que las reivindicaciones del profesorado "no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado". Aunque reconoce "la legitimidad" de las reclamaciones docentes y reclama "reformas estructurales" que mejoren tanto sus condiciones laborales como la calidad del sistema, la síndica pone el acento en que determinadas medidas de protesta pueden acabar perjudicando directamente a los estudiantes.

Es el caso, especialmente, de las colonias y las salidas escolares, actividades que, aunque no forman parte de la enseñanza obligatoria, "están integradas en los proyectos educativos de los centros y constituyen espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal".

"El reto pasa por recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado"

Su supresión, advierte la institución, tiene además un impacto desigual. Para los alumnos con menos oportunidades socioeducativas, estas actividades son a menudo la principal vía de acceso a experiencias culturales, científicas o de convivencia fuera de su entorno habitual, por lo que prescindir de ellas puede agrandar todavía más las desigualdades.

Derechos vulnerados

La síndica recuerda que la supresión de colonias y salidas para este curso "podría vulnerar los derechos del alumnado y de sus familias".

"El reto pasa por recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado", ha señalado la institución en un comunicado.

La síndica insiste en que tanto las actividades fuera del aula como las evaluaciones detalladas son elementos que expertos e instituciones consideran fundamentales para garantizar una educación de calidad y avanzar en la igualdad de oportunidades.