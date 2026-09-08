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La Síndica rechaza suspender salidas y colonias escolares: "No podemos reducir las oportunidades del alumnado"

Giménez-Salinas alerta de que suprimir estas actividades agrava las desigualdades y golpea especialmente al alumnado con menos oportunidades

La huelga del primer día de clase y el boicot a las colonias ponen al límite la confianza entre familias y profesores en Catalunya

Salida de un autocar hacia una casa de colonias, este verano.

Salida de un autocar hacia una casa de colonias, este verano. / Marc Asensio Clupes

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Helena López

Helena López

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La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado este martes que las salidas y colonias escolares queden al margen del conflicto laboral docente, al considerar que son una parte esencial de la experiencia educativa y especialmente importantes para los alumnos con menos oportunidades. Giménez-Salinas ha instado a "recuperar la normalidad" en los centros al inicio del nuevo curso y a garantizar que las reivindicaciones del profesorado "no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado". Aunque reconoce "la legitimidad" de las reclamaciones docentes y reclama "reformas estructurales" que mejoren tanto sus condiciones laborales como la calidad del sistema, la síndica pone el acento en que determinadas medidas de protesta pueden acabar perjudicando directamente a los estudiantes.

Es el caso, especialmente, de las colonias y las salidas escolares, actividades que, aunque no forman parte de la enseñanza obligatoria, "están integradas en los proyectos educativos de los centros y constituyen espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal".

"El reto pasa por recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado"

Su supresión, advierte la institución, tiene además un impacto desigual. Para los alumnos con menos oportunidades socioeducativas, estas actividades son a menudo la principal vía de acceso a experiencias culturales, científicas o de convivencia fuera de su entorno habitual, por lo que prescindir de ellas puede agrandar todavía más las desigualdades.

Derechos vulnerados

La síndica recuerda que la supresión de colonias y salidas para este curso "podría vulnerar los derechos del alumnado y de sus familias".

"El reto pasa por recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado", ha señalado la institución en un comunicado.

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La síndica insiste en que tanto las actividades fuera del aula como las evaluaciones detalladas son elementos que expertos e instituciones consideran fundamentales para garantizar una educación de calidad y avanzar en la igualdad de oportunidades.

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