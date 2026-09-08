"Septiembre siempre es duro": así viven las familias de Barcelona una vuelta al cole marcada por la huelga

El nuevo curso escolar ha arrancado este martes con una jornada marcada por los nervios y la ilusión propios del primer día por el reencuentro con los compañeros y el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, este arranque de curso ha coincidido de lleno con la publicación de los nuevos (y desastrosos) resultados del informe PISA y con una jornada de huelga convocada por los docentes para protestar contra el deterioro de la educación pública.

Además, para los bolsillos de las familias, este inicio de año se traduce inevitablemente en un desembolso importante. "Septiembre siempre es duro, quieras o no en el material ya te gastas 200 o 300 euros, y si luego sumamos extraescolares y el comedor, se hace cuesta arriba", apunta Begoña Félix, madre de un alumno de infantil.

"La prioridad es poder garantizar una escuela inclusiva que pueda acoger a todos los alumnos en igualdad de condiciones y con todas las medidas que necesiten" Irene Lop — Directora del IE Tramontana

Más allá del esfuerzo económico, para los más pequeños la jornada arrancaba con una mezcla de ilusión, incertidumbre y muchas ganas de empezar. "Estoy un poco nerviosa por cómo será la clase este año, pero tenía muchísimas ganas de volver para ver a mis amigas y jugar en el patio grande", relata Alba, alumna de primero de primaria. Para muchos, también ha sido una jornada de reencuentros.

"No había visto a algunos de mis amigos desde junio y estaba nervioso por verlos", explica Marc, que este año cursará quinto de primaria. Esa misma mezcla de emoción y vértigo está presente en los padres que se estrenan en esta etapa, como Patricia Sanz, madre de un niño que empieza infantil. "Nosotros afrontamos este inicio con muchas ganas, el niño de momento parece que también y con mucha expectativa, a ver si sigue así el resto del curso", explica.

Alumnos de la escuela FEDAC Sant Andreu, en Barcelona, el primer día de clase, este martes. / MANU MITRU

A la emoción por la vuelta a las clases se une rápidamente uno de los mayores quebraderos de cabeza para las familias, la conciliación. Cuadrar los horarios escolares con las jornadas laborales convierte el uso de servicios como el comedor o la acogida, así como la red familiar, en recursos indispensables. "Dependemos sobre todo de mi madre y de mis suegros, que nos van a ayudar a la hora de recogerlo porque trabajamos por las tardes; al final son ellos los que nos van a echar una mano", concluye Patricia Sanz.

Jaume Fabró, director general del FEDAC Sant Andreu, reclama recuperar la confianza en los docentes ante la inestabilidad que genera el debate constante sobre los criterios educativo

El inicio de curso viene de la mano de la publicación de los últimos resultados de España en el informe PISA. Para Jaume Fabró, director del FEDAC Sant Andreu, es complicado sacar conclusiones claras. "PISA evalúa solo una parte de los aprendizajes y demuestra que el modelo real no ha cambiado del todo, seguimos haciendo un trabajo muy conceptual y poco competencial", apunta.

Fabró señala también un problema social derivado de la sobreestimulación: "Vivimos en una sociedad donde los niños sufren el mismo caos cognitivo y falta de concentración que los adultos". Ante esta situación, el director reclama recuperar la confianza en los docentes: "Cualquier criterio está hoy en boca de todos y se debate constantemente, lo que genera una gran inestabilidad".

"Entiendo la situación, pero es una pena que comiencen el curso así, sin poder reencontrarse con muchos de sus profesores, con la cantidad de clases que ya perdieron el curso anterior" Verónica — Madre de un niño de primaria

En la misma línea se sitúa Mariona Vega, docente de secundaria, quien pone el foco en las nuevas tecnologías. "Detectamos una gran falta de paciencia en el aprendizaje, vivimos en una era digital e inmediata donde se ha perdido la práctica de la pausa y de pararse a comprender lo que se hace", advierte. Para Vega, la solución pasa por aliviar al profesorado. "Necesitamos docentes más tranquilos, con menos burocracia y más tiempo para preparar las clases, además de recursos reales y formación especializada para atender la diversidad, ya que a menudo tenemos la sensación de abandono ante necesidades especiales”.

Inicio marcado por la huelga

En centros como el Institut Escola Tramuntana la normalidad del primer día se ha visto alterada por la huelga de profesores. Los docentes reclaman una bajada de las ratios por aula y una mayor dotación de recursos humanos y materiales para hacer frente al día a día en los centros públicos. Para Irene Lop, directora del centro, "la prioridad es poder garantizar una escuela inclusiva que pueda acoger a todos los alumnos en igualdad de condiciones y con todas las medidas que necesiten".

Primer día de clase en la escuela FEDAC de Sant Andreu, este martes. / MANU MITRU

Muchas de las familias están de acuerdo y apoyan la huelga de los profesores. "Es necesario que luchen por unas condiciones mejores y evidentemente tienen todo nuestro apoyo", señala María, abuela de dos alumnas del Institut Escola Tramuntana. Sin embargo, también piensan que es una situación injusta para los más pequeños. "Entiendo la situación pero es una pena que comiencen el curso así, sin poder reencontrarse con muchos de sus profesores, con la cantidad de clases que ya perdieron el curso anterior", explica Verónica, madre de un alumno de primaria.

En este contexto, Sergi Morales, tutor de quinto de primaria en el instituto escuela Tramuntana, explica que “las ratios actuales son difíciles de gestionar tanto para los alumnos como para los maestros. En centros como el nuestro faltan docentes para poder dar una respuesta adecuada a la educación inclusiva". Además, reclama a la Generalitat que "vuelva a sentarse a negociar y dé respuesta a estas necesidades fundamentales de la escuela".