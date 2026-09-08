Roger Casals, CEO de Wattium: "Sin baterías, será difícil que las renovables sean rentables"

Wattium desarrolla desde hace años nuevas baterías eléctricas de carga rápida y de vida útil prolongada. Roger Casals, CEO de esta 'start-up', participa esta semana en el congreso 'Battery & ES Tech: el futuro de las baterías', celebrado en la Fira de Barcelona para analizar el futuro de esta tecnología clave que avanza rápidamente en Catalunya.

¿Por qué avanza más rápido la instalación de baterías que la de renovables en Catalunya?

Hay interés por el almacenamiento y el nuevo marco regulatorio está empujando hacia este tipo de proyectos.

¿Se refiere al decreto ley que aprobó el Parlament?

Esta normativa ayuda. Pero también leyes impulsadas por Europa para reducir la dependencia energética e industrial y acceder a materias primas clave.

"Hace falta explicar mejor para qué sirven las baterías, cómo funcionan y por qué son esenciales para evitar apagones y dar estabilidad al sistema"

¿Qué tipo de proyectos de baterías son más necesarios?

Cada vez es más habitual ver licitaciones de proyectos que combinan un parque solar con una batería. Pero también son críticos los proyectos de baterías independientes, sin generación renovable asociada. Tenemos tanta generación solar en determinadas horas, que los precios pueden llegar a ser negativos. Sin almacenamiento, será difícil que las renovables sean rentables.

¿Por qué?

Las baterías permiten almacenar la energía durante el día y aprovecharla en las horas en las que tiene más valor. Además, el precio de los materiales ha bajado y los proyectos ya salen a cuenta.

"Las baterías de sodio, con menos riesgo de incendiarse que las de litio, pueden contribuir a cambiar la percepción social y a acabar con ciertas restricciones"

¿Qué problemas encuentran?

Todavía existe bastante desconocimiento entre la población sobre los parques de baterías. Hace falta explicar mejor para qué sirven, cómo funcionan y por qué son esenciales para evitar apagones y dar estabilidad al sistema.

¿Chocan con dificultades de tramitación?

No tantas como a la hora de construir renovables. No se puede decir que el principal problema sean los trámites. Lo que sucede es que los tiempos de la Administración siempre son lentos.

El Govern asegura que ha trabajado para agilizarlos.

Se está intentando, sí. En este sentido, la aprobación del PLATER (el documento de planificación sobre cómo y dónde instalar renovables) nos ayudaría mucho, porque también incluye las baterías.

¿Veremos más baterías de sodio y menos de litio?

El litio es una tecnología fantástica y muy eficiente, que seguirá presente. Pero es cierto que es inflamable. Las baterías de sodio, con menos riesgo de incendiarse, pueden contribuir a cambiar la percepción social y a acabar con ciertas restricciones.

¿Qué tipo de restricciones?

En Barcelona está prohibido instalar baterías bajo tierra por debajo de la planta -1 de párkings por las exigencias de seguridad. Con baterías de sodio tal vez se podrían instalar baterías en plantas inferiores, no para almacenar energía, sino para cargar vehículos.

¿Los retrasos en el suministro de materiales son un problema grave?

Suponen un cuello de botella más: desde que haces el pedido, pueden pasar seis meses hasta que recibes las baterías. La demanda está creciendo mucho y existen tensiones en el suministro de materiales y componentes. Algunos equipos pueden tener plazos de entrega de seis meses o más.

La mayoría proceden de China.

Sí, y cuando se fabrican en Europa, los materiales también suelen venir del exterior. Esto nos hace depender de cadenas internacionales de suministro y estar expuestos a problemas derivados de cualquier crisis geopolítica como la de Ormuz, que puede causar más retrasos.