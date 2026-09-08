La exclusión irregular del alumnado con dificultades de las pruebas PISA 2025 dispara los resultados en Catalunya

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) -organismo dependiente del Ministerio de Educación- advirtió en abril de 2025 hasta en siete ocasiones al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu -dependiente del Departament d’Educació- del "error" en la muestra de las pruebas PISA. Catalunya excluía al 23% del alumnado llamado a realizar las pruebas -estudiantes con dificultades de aprendizaje o idiomáticas-, cuando el máximo permitido por la OCDE es del 5%, precisamente para garantizar una radiografía representativa del sistema. Pese a los reiterados avisos del INEE de que la muestra no era representativa, Catalunya no rectificó; gestión que ha supuesto la destitución de quien hasta hace unos días era la número dos de la consellera Esther Niubó.

Este sesgo en la muestra ha tenido el efecto previsible: los resultados catalanes de las pruebas PISA 2025, hechos públicos este martes, mejoran en las tres competencias analizadas; comprensión lectora, Matemáticas y Ciencias.

En Matemáticas, la mejora es muy modesta: de 469 puntos en la edición anterior a 474 en esta, apenas cinco puntos más

La OCDE insiste en que los datos catalanes no son comparables con los de ediciones anteriores, pero comparar resulta inevitable. Y deja una fotografía desigual. En Matemáticas, la mejora de entrada es muy modesta: de 469 puntos en la edición anterior a 474 en esta, apenas cinco puntos más. Sin embargo, el resultado se sitúa 11 puntos por encima de la media de la OCDE y 17 por encima de la española.

El mayor salto se produce en Ciencias, donde el alumnado examinado -no representativo del conjunto del sistema catalán- obtiene 502 puntos, frente a los 477 de la edición anterior (25 más). Y, en comprensión lectora, Catalunya pasa de 462 a 473 puntos, una mejora de 11, y se sitúa 22 puntos por encima de la media española.

Antecedentes

No es la primera vez que Catalunya se enreda con la muestra de las pruebas PISA. Durante la presentación, en diciembre de 2023, de los últimos resultados catalanes del macroestudio de la OCDE, con ERC en el Govern, el Departament trató de amortiguar el golpe de los desastrosos resultados con un argumento claro: la realidad no era tan cruda como reflejaba el estudio porque la OCDE había construido mal la muestra.

En PISA 2022, con el anterior Govern, el Departament señaló a la "sobrerrepresentación" de alumnado migrante como una de las causas de los malos resultados

El Departament aseguró entonces que habían realizado las pruebas un 24% de adolescentes de origen migrante, cuando el alumnado extranjero en las aulas catalanas representaba el 15%, "según los datos del Ministerio". Así lo sostuvo en varias ocasiones el entonces secretario de Transformación Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Garcia Plata. Solo 24 horas después, la conselleria envió un comunicado dando marcha atrás y avalando la muestra de PISA. Al mismo tiempo, la entonces consellera Anna Simó aseguraba que "esto va de pobreza infantil y segregación escolar" y que "este Govern está trabajando como nadie para abordarlo".

La paradoja resulta difícil de obviar: en PISA 2022 se apuntó a la gran diversidad de las aulas catalanas como uno de los factores detrás de los malos resultados; en PISA 2025, se dejó "por error" a una parte sustancial de ese alumnado fuera de la muestra.

Datos propios

Tras el fiasco de PISA, la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación (APE) ha tomado el relevo del desaparecido Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. La APE, organismo público que se define como "independiente" y encargado de velar por la calidad y el rigor de las evaluaciones del sistema educativo catalán, emitió la semana pasada un comunicado en el que defendía que Catalunya dispone de datos suficientes para evaluar la salud de su sistema educativo. "Catalunya dispondrá de datos suficientes para que los centros y el Govern puedan diseñar de manera informada sus prácticas y políticas, y para que los grupos de investigación interesados puedan realizar sus propios análisis", aseguran.

La APE prevé organizar este diciembre la jornada ‘El estado de los aprendizajes en Catalunya’, en la que presentará los resultados de las evaluaciones propias realizadas durante el curso 2025-2026; datos que deberán cubrir, al menos en parte, el vacío dejado por unos resultados de PISA que, esta vez, no permiten saber con rigor dónde está Catalunya respecto a sí misma ni con respecto al resto.