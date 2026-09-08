Examen internacional de la OCDE
Tolón reconoce falta de comprensión lectora en el alumnado tras el informe PISA: "Hay que seguir trabajando"
España se hunde en el informe PISA: los alumnos pierden un curso lectivo en competencia lectora y casi otro en matemáticas
La OCDE advierte en el informe PISA de un problema mundial de comprensión lectora: "Los estudiantes tienen problemas con textos de más de 400 palabras"
La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, ha reconocido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, y "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias y que ha dado a conocer hoy el último informe PISA.
Tras conocerse la evaluación internacional que hace PISA sobre las destrezas y competencias de los estudiantes de 15 años en 90 países y que ha mostrado que el deterioro en lectura y matemáticas en España se ha intensificado en la última década, Tolón ha señalado a las pantallas como una de las causas de este retroceso.
"Puede venir relacionado con los hábitos de pantallas, de una lectura apresurada, de los mensajes cortos que se imponen a los adolescentes en las redes", ha señalado la ministra durante una entrevista en la Cadena Ser en la que ha recordado los programas de refuerzos en lectura y matemáticas que el Ministerio puso en marcha desde 2024 a través de programas de cooperación territorial con las comunidades.
"Pero hay que seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo. Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de matemáticas", ha puntualizado.
La ministra se ha comprometido a analizar en la próxima conferencia sectorial de Educación el informe PISA 2025 que, sin embargo, da muy buena puntuación a comunidades como Madrid, Castilla y León o Asturias y Cantabria: "Habrá que ver qué ha ocurrido en las diferentes comunidades para reforzar", ha dicho tras insistir en que la caída del rendimiento ha sido generalizada en todos los países analizados.
Tolón además ha negado que la aplicación de la ley educativa haya tenido incidencia en estos resultados -dado que se trata del primer informe PISA tras su puesta en marcha- y ha recalcado que la norma "estableció un enfoque competencial en la enseñanza, que se el que se aplica precisamente en las evaluaciones que hace PISA, en las que se busca la capacidad del alumnado en la resolución de problemas".
- Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una 'perturbación repentina
- El primer verano de las balizas V-6 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado
- Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión
- Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 7 de septiembre
- Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
- Eva Matsa, profesora, sobre su preocupación con la vuelta al cole: 'Si no te conozco de nada, ¿cómo te voy a dejar a mi hija, que aún no se comunica bien, que es lo que más quiero en este mundo?
- Miren Idoia, 53 años, opositora: 'Si con 48 años miraban mi currículum, con 53 pensé '¿Qué me van a hacer?'