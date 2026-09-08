Los primeros grandes parques de baterías antiapagones de Catalunya serán una realidad en 2027

Catalunya seguramente ya llega tarde para tratar de liderar en energías renovables. Pero en cambio, tiene margen para ser una de las comunidades autónomas que más avanzan en la instalación de campos de baterías, unas instalaciones clave para dar seguridad a un sistema energético dominado por las renovables y evitar apagones como el de 2025.

Los primeros grandes proyectos de baterías conectadas a la red eléctrica, según detallan fuentes del Govern a EL PERIÓDICO, serán una realidad en 2027. En concreto, se pondrán en marcha infraestructuras de almacenamiento 'stand alone' (campos baterías independientes de parques solares o eólicos) en municipios como Sant Julià de Ramis, pero también entrarán en funcionamiento proyectos híbridos (relacionados con un parque fotovoltaico existente) en lugares como Alcarràs.

Baterías de almacenamiento, junto a la planta fotovoltaica. / CARLOS GIL

Los dirigentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica están convencidos de que esta tecnología es "imprescindible" para "reforzar la estabilidad del sistema" a medida que aumenta la producción renovable. Por esta razón, se aprobó un decreto que regula la instalación de estos campos de baterías.

Pocas renovables

Catalunya, a día de hoy, lidera en España la tramitación de este tipo de infraestructuras y es la autonomía que más permisos de conexión está concediendo. Aun así, al disponer de poca generación de energía renovable, Catalunya solo puede hacer realidad una cantidad relevante proyectos de campos de baterías que no estén ligados a parques eólicos o solares ('stand alone'). Se trata de instalaciones que almacenan energía durante el día, cuando hace sol y hay exceso de producción, y la liberan durante la noche, lo que contribuiría a estabilizar los precios.

Este gráfico muestra los permisos de acceso y conexión concedidos por las Comunidades Autónomas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La importancia del almacenamiento energético (no solo se puede lograr con baterías sino también con centrales reversibles como las que se plantean en el embalse de La Baells, en Moralets y en Riba-roja) se pone sobre la mesa este martes y miércoles en Barcelona, con la primera edición del congreso Battery & Energy Storage Tech Europe, que se celebra en la Fira de Barcelona.

Las jornadas deben servir para discutir sobre los nuevos avances y obstáculos que todavía existen, a pesar de la intención de la Generalitat de acelerar el almacenaje. Uno de ellos es la reticencia de ciertos ayuntamientos a la hora de autorizar estas infraestructuras. Fuentes de la conselleria confían en que los primeros proyectos sirvan como "escaparate": si las primeras experiencias funcionan, será más sencillo extender el modelo.

Proyectos rentables

La industria coincide en percibir este cambio de escenario y aplaude el nuevo marco regulatorio. Roger Casals, CEO de Wattium, sostiene que el interés es "creciente" y que el decreto aprobado en el Parlament está empujando hacia instalar "más baterías". "El precio de las baterías ha bajado lo suficiente como para que muchos proyectos ya sean rentables", asegura Casals, en conversación con este diario.

De todas formas, Casals avisa de que todavía hay "desconocimiento ciudadano". "Hace falta explicar mejor para qué sirven y cómo funcionan", afirma el directivo. Además, reclama que se apruebe el PLATER (el polémico documento pendiente de aprobar y que establecerá dónde y cómo construir renovables y baterías) para facilitar aún más el despliegue del almacenamiento.

Parque fotovoltaico en Alcarràs. / JORDI COTRINA

La expansión de las baterías implica también una carrera tecnológica sobre la cual también se debatirá en el congreso. Agustí Chico, director de Projectes Singulars de Eurecat y director tecnológico de BATTECH, subraya que se está estudiando el uso de materiales alternativos al litio, por ser más sostenibles y abundantes, como es el caso del sodio: "Sodio tenemos en grandes cantidades, mientras que el litio y otros materiales de su familia son más difíciles de obtener".

Aunque las baterías de sodio almacenan menos energía en el mismo volumen que las de litio, Chico considera que pueden tener sentido en instalaciones estacionarias, donde el espacio resulta menos crítico que en un vehículo, por ejemplo. Otro frente abierto, según Chico, es mejorar la reutilización de las baterías: "Es imprescindible conocer mejor la degradación la vida útil de las tecnologías usada para saber cómo afrontar la reutilización".

Otro asunto clave, teniendo en cuenta la digitalización de estas instalaciones, es la ciberseguridad. Joan Herrera, portavoz de Oikia, señala que este aspecto es clave para garantizar la seguridad del sistema. "Catalunya está a la cola en renovables (dejando de lado el autoconsumo) y en electrificación", lamenta. Ante esta situación, Herrera opina que no se puede perder la "oportunidad" de situarse al frente del sector de las baterías, aunque sea con proyectos de almacenaje 'stand alone'.