Vuelta al cole
Niubó abre un debate "más allá de los sindicatos" para definir el modelo educativo de Catalunya de la próxima década
La propuesta de la conselleria para remontar la situación pasa por la fórmula de "menos pantallas y más comprensión lectora"
La consellera ha pedido el acompañamiento de las familias en la desdigitalización de los adolescentes, "fundamental" en este ámbito
La OCDE advierte en el informe PISA de un problema mundial de comprensión lectora: "Los estudiantes tienen problemas con textos de más de 400 palabras"
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La consellera Esther Niubó ha anunciado, en este complicado primer día de curso, la apertura de un nuevo periodo de debate "transversal" para definir la hoja de ruta de la educación en Catalunya durante los próximos diez años. Un proceso en el que, según ha avanzado, tendrán voz las familias, los docentes y los equipos directivos, además de los sindicatos, aunque todavía no ha concretado ni los agentes que participarán ni el calendario. Niubó ha asegurado que existe predisposición por parte de los diferentes actores para sumarse a este proceso y ha añadido que en los próximos días se conocerán nuevos detalles sobre cómo se articulará el debate.
El anuncio llega en plena jornada de huelga docente, convocada precisamente para reclamar la reapertura de las negociaciones con el Departament, y en un día en el que también debían conocerse los resultados catalanes del informe PISA. Unos datos que no se han hecho públicos por un "error" de la conselleria que ha acabado costándole el cargo a la número dos de Niubó y que ha erosionado la confianza del profesorado y de la sociedad en el Departament.
Niubó ha puesto como ejemplo de posibles medidas concretas el establecimiento de lecturas obligatorias que permitan disponer de "referentes compartidos" en una sociedad cada vez más fragmentada
Pese a no contar con datos comparables de Catalunya, la radiografía general española es clara: la comprensión lectora de los adolescentes está bajo mínimos, algo que la OCDE achaca al abuso de las pantallas. En este sentido, Niubó ha señalado que el Govern está centrado en desplegar medidas para reforzar "de forma intensiva" las matemáticas y la comprensión lectora, dos "saberes transversales imprescindibles". Con la mirada puesta en estos dos ámbitos, la consellera ha explicado también que el Departament trabaja para potenciar las bibliotecas escolares, una de las muchas asignaturas pendientes del sistema. "Menos pantallas y más comprensión lectora", ha resumido Niubó, que ha recordado que el Govern ha retrasado hasta sexto de primaria la introducción de los ordenadores y ha defendido que el acompañamiento de las familias es "fundamental" en este ámbito. De poco sirve prohibir el móvil en el instituto si los alumnos no se despegan de él durante el resto del día.
El papel de la sociedad
La consellera ha reivindicado que Catalunya ha sido pionera en la regulación de las nuevas tecnologías en los centros educativos, primero con la prohibición total de los teléfonos móviles el curso pasado y, este año, con las limitaciones al uso de la inteligencia artificial generativa entre los menores de 14 años, una de las novedades del curso. "Pero aquí el entorno y la sociedad nos tienen que ayudar", ha insistido Niubó, advirtiendo de que —igual que ocurre con los móviles— el debate sobre las pantallas va más allá de los dispositivos que se utilizan en las aulas. "También va de las redes sociales", ha apuntado, subrayando que se trata de una reflexión que ya se está produciendo "a nivel mundial".
Sobre el nuevo proceso "de escucha y debate" para definir qué modelo educativo necesita Catalunya durante los próximos diez años, Niubó ha reivindicado un debate "constructivo" en el que deberán abordarse cuestiones como la formación del profesorado, el modelo de escuela inclusiva, el modelo de acogida o el papel de la lectura en los centros.
Búsqueda de consensos
Niubó ha puesto como ejemplo de posibles medidas concretas el establecimiento de lecturas obligatorias que permitan disponer de "referentes compartidos" en una sociedad cada vez más fragmentada, aunque ha insistido en que la voluntad del Govern es que las futuras medidas sean fruto de un consenso amplio surgido de un debate "riguroso".
En cuestiones como la escuela inclusiva, ha añadido, el diálogo deberá extenderse además a otros departamentos y administraciones. "Si hablamos de inclusiva, tenemos que hablar también con Salut, con Drets Socials y con el mundo local", ha señalado.
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