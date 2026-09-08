Montserrat Sacristán celebra el centenario con la raqueta en la mano: «El tenis de mesa es una de mis grandes pasiones»

A Montserrat Sacristán Balmes la conocí en la primera edición del torneo popular de tenis de mesa «El Xillu», que impulsa el CTT CER l’Escala cada verano. Este año se ha celebrado por tercer año consecutivo y ella tiene un orgullo claro: «No he faltado a ninguno de los tres», subraya.

Solo entrar en la sala de juego, la mirada se fue directamente hacia ella: una mujer que golpeaba la raqueta con la misma ilusión que cuando era pequeña. «A veces gano, a veces pierdo», dice con naturalidad. Los miembros de la organización aplauden la participación de Montserrat porque, con su presencia, queda patente que el deporte no entiende de edades. De hecho, es la estrella de la pista: muchos de los participantes se acercan y le piden fotografías.

Pues bien, este miércoles 9 de septiembre, esta mujer extraordinaria que desprende una positividad y una energía envidiables cumple cien años. Nació en 1926 en el barrio de Gràcia de Barcelona, aunque ahora está empadronada en Vilassar de Mar.

Me confiesa que «el tenis de mesa es una de mis grandes pasiones». En el pasado, asistió a algún campeonato donde le dieron una medalla, aunque aclara: «Nunca he jugado en ningún club ni tampoco he estado federada». A lo largo de su vida, la raqueta la ha acompañado a menudo, ya que también probó otros deportes como el frontón, el tenis y la petanca.

El motivo por el que se ha inscrito hasta en tres ocasiones en el torneo «El Xillu» es familiar: una de sus hijas, Rosa, tiene una casa en l’Escala. Este verano, Montserrat ha pasado allí prácticamente un mes. «Cuando me dijo que existía este campeonato, me quise apuntar. Conocíamos a Francesc Moner «El Xillu», una persona conocida en el municipio por su empresa de anchoas. Nos apreciábamos mucho y lamenté muchísimo su muerte».

Además de la raqueta, le encanta ir a la playa de las Barques. «Ahora el ayuntamiento ha instalado una barandilla de acceso a la zona de baño para que las personas mayores podamos entrar en el agua sin dificultades. ¡Incluso veo los peces!», explica entusiasmada.

Su secreto para llegar con lucidez y energía a los cien años ha sido llevar una vida activa y una alimentación adecuada. «También han influido la mente, la dieta y la genética. Me levanto a las ocho y media de la mañana, me tomo la pastilla que tengo que tomar y me ducho. Después como un poco de fruta y pan con tomate y embutido».

Para mantenerse activa, además del tenis de mesa, nada en la piscina y sale a caminar cada día, «excepto cuando llueve». Por eso, Montserrat anima a la gente de su edad a moverse: «Que hagan alguna actividad deportiva y que coman alimentos sin grasas».

Montserrat ha sido ama de casa. Incluso tenía una chica que la ayudaba: «Vivía como una reina», recuerda con una sonrisa. Su marido, Joan, trabajaba como administrador en una empresa.

Cuando le pregunto de qué se siente más orgullosa de todo lo que ha vivido, lo tiene claro: de la familia que tiene. De sus hijas Rosa y Eulàlia y su hijo Joan; sus nietos Mar, Marta y Joan, y sus bisnietos, Martina y Lucas. «Se portan muy bien conmigo. Están muy contentos porque ven que me muevo».

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Y vaya si se mueve, a ritmo de campeona de cien años.

Fuente: Empordà