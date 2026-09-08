Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

La Conselleria de Interior ha activado el plan de riesgo Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias para este miércoles. De esta manera, se suspenden las actividades escolares y universitarias y los deportes en el exterior, se reducirá la movilidad y se recomienda el teletrabajo siempre que sea posible en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf, según ha anunciado este martes la consellera Núria Parlón. Estas restricciones también afectarán a la actividad asistencial que ofrecen los centros de día para personas mayores o con discapacidad y a la actividad sanitaria no urgente. Las medidas estarán en vigor desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de comarcas con restricciones por riesgo de lluvia intensa.

Según las últimas previsiones, a partir de este martes se pueden superar los 20 litros por metros cuadrados en 30 minutos en el norte de la Catalunya Central. Después, las precipitaciones se extenderán por el territorio catalán. Este miércoles está previsto que se alcancen los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en algunos puntos de las cinco comarcas en las que se ha activado el plan Inuncat y en las que se enviará una alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos que residan en ellas.

Las medidas se han tomado tras la reunión del comité técnico del plan Inuncat, del que forman parte la Conselleria de Interior, los Mossos d'Esquadra, los Bombers y otras instituciones, celebrada este martes. A partir de sus conclusiones, se ha firmado una orden para aplicarlas ante las lluvias torrenciales que se esperan durante buena parte del día. El riesgo en las comarcas afectadas, según ha precisado la consellera, es de cinco sobre seis, por lo que se considera extremadamente alto. La reducción de la movilidad, como es lógico, no afectará a los servicios esenciales, como los Bomberos, los Mossos o los servicios de emergencia, ni a los desplazamientos por causas de fuerza mayor.

Máxima precaución

Además, desde Protección Civil se ruega la máxima precaución en las comarcas especialmente afectadas por las lluvias y, sobre todo, se recomienda, como es habitual en estos casos, evitar las zonas inundables, los ríos y las rieras, así como no estacionar vehículos en esos espacios debido al riesgo de riadas. «El objetivo es proteger a las personas», han señalado la consellera Parlón y Santi Segalà, jefe del área de predicción del Meteocat. La afectación, han reiterado, será importante. Desde la Administración ya se ha avisado a los colegios e institutos de las cinco comarcas y a los centros de día para personas mayores.

Segalà ha reiterado que las lluvias torrenciales serán locales, pero que podrían ser intensas en las cinco comarcas que están en alerta. Estas fuertes precipitaciones están provocadas por una perturbación y por la elevada temperatura de las aguas del Mediterráneo. El jefe de predicción del Meteocat ha ofrecido no solo el dato de los 40 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos, sino también otro parámetro que permite valorar la importancia de estos aguaceros: en solo tres horas podrían registrarse precipitaciones de entre 60 y 90 litros por metro cuadrado.

Noticias relacionadas

Estas tormentas provocarán también un descenso de las temperaturas. Los chubascos irán acompañados de tormentas y de algunas rachas fuertes o muy fuertes de viento. Además, el plan Procicat por fuerte oleaje se encuentra en situación de prealerta debido a la previsión de olas superiores a 2,5 metros el miércoles. Estas comenzarán por la mañana en el Alt Empordà y se extenderán al Baix Empordà desde el mediodía y hasta la noche.