Feijóo propone reformar la ley para que el aprendizaje no esté basado en "ideología" tras el "fallo sistémico" que demuestra PISA

Una de las reacciones más contundentes al informe PISA, que indica que España ha obtenido los peores resultados de la historia, ha sido la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El dirigente conservador ha considerado que los malos resultados en Ciencias, Matemáticas y comprensión lectora de los alumnos españoles evidencian un "fallo sistémico del sistema educativo". Feijóo ha responsabilizado directamente al Gobierno de la situación y ha vinculado el deterioro a la ley educativa vigente, la LOMLOE, que ha prometido reformar si llega al poder.

En su opinión, hay que cambiar la normativa para que el aprendizaje no esté basado en "ideología", recuperar la cultura de la evaluación y reforzar la autoridad de los profesores. Asimismo, ha planteado eliminar las pantallas individuales en las aulas al menos hasta secundaria, al considerar que su uso está perjudicando la atención y la concentración.

Más allá ha ido Vox, que ha utilizado los resultados para culpar al Ejecutivo de tener "afán" por hacer a los españoles "cada vez más ignorantes", en palabras de su portavoz parlamentaria, Pepa Milán. A su vez, Santiago Abascal ha presentado los datos como un ejemplo más del deterioro general del país bajo la tutela de Pedro Sánchez quien, por el momento, no se ha pronunciado sobre el informe PISA.

La reacción del Gobierno

Sí que lo ha hecho la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, para reconocer que los resultados "no gustan" al Gobierno y garantizar que la administración central trabaja para revertirlos con programas educativos y cooperación con las autonomías. A su vez, la ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, ha admitido que los estudiantes españoles tienen un déficit en comprensión lectora, "que es la base de todos los problemas", y se ha comprometido a "seguir trabajando" para frenar la gran caída en el rendimiento que tiene el alumnado en materias claves como lectura, matemáticas y ciencias.

Con un poco más autocrítica se ha pronunciado el PSOE. El portavoz parlamentario, Patxi López, ha indicado que se trata de un informe "preocupante". "Algo no estamos haciendo bien", ha reflexionado, para a continuación pedir una respuesta "colectiva y compartida". Sumar, por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de dedicar más presupuesto a la educación. "Es necesario invertir en educación pública. Esto nos da más argumentos para seguir insistiendo", ha indicado su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez.

Los resultados

El informe PISA 2025 indica que el alumnado español pierde 23 puntos en competencia lectora, lo que equivale a más de un curso (20 puntos es un año lectivo). En matemáticas, el descenso es de 16 puntos (casi otro curso entero) y en ciencias, 8. Los peores resultados de la historia.

En 2022, la media española se aproximaba a los parámetros medios de la OCDE y la UE. Esta vez, los porcentajes están por debajo. El problema fundamental no es tanto la posición concreta de España sino la trayectoria. El rendimiento de los estudiantes es cada vez más bajo y el deterioro se acelera entre 2022 y 2025. Por primera vez desde que se realiza PISA, la caída es especialmente intensa entre los chavales que pertenecen a familias de rentas altas, que son, tradicionalmente, los que mejor rendimiento académico suelen tener.