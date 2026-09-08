Informe PISA en Murcia: batacazo de los alumnos en Ciencias, Lectura y Matemáticas

Las competencias de los alumnos murcianos en Ciencias, Lectura y Matemáticas se han hundido en los últimos tres años. Así lo muestran los datos del último informe PISA -correspondiente al año 2025- dados a conocer este martes por la OCDE, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes de 15 años al finalizar la educación obligatoria. El objetivo es ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que los alumnos han adquirido y de cómo estas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana.

Las nuevas cifras sitúan a la Región de Murcia en el furgón de cola en Matemáticas y Ciencias, con caídas de 16 puntos en la primera y 12 puntos en la segunda, mientras que en Lectura el descenso es aún más acusado, menguando 20 puntos respecto a la calificación lograda en 2022.

En la última prueba PISA han participado 2.500 alumnos de 52 centros educativos de la Región de Murcia, quienes se integran en la muestra de casi 30.000 estudiantes españoles con los que se trata de dar una imagen de situación de cada una de las comunidades y ciudades autónomas.

No obstante, el informe menciona un error muestral en el caso de Cataluña y de la Región de Murcia que ha llevado a dejar a la primera fuera de la comparativa por comunidades autónomas y a señalar las cifras de Murcia como marcadas por un posible riesgo de sesgo al contar la primera con un porcentaje de exclusión del 23% del alumnado y del 13% la comunidad murciana, cuando la OCDE contempla un máximo del 5%. Algunos de estos estudiantes han quedado fuera por cuestiones como tener una discapacidad física, necesidad de apoyo por cuestiones 'cognitivas, conductuales o emocionales' o por mostrar un dominio insuficiente de la lengua.

En todas las ediciones de PISA se evalúan tres competencias centrales o troncales (Lectura, Matemáticas y Ciencias), aunque en esta ocasión también se han incluido en el estudio la evaluación de lengua extranjera (inglés), cuyos resultados se conocerán el próximo mes de abril, y competencias digitales, que se publicarán en mayo de 2027.

Resultados de la evaluación en Ciencias. / L. O.

Ciencias: 470 puntos

En la evaluación de Ciencias de PISA, la Región de Murcia se sitúa como la quinta comunidad autónoma por la cola con 470 puntos, 12 menos que en 2022 y solo por delante de Canarias, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las últimas en el ranking son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

A nivel nacional, el informe señala que el rendimiento medio de España es significativamente inferior al promedio OCDE, aunque no presenta diferencias significativas con el total UE.

De entre las comunidades y ciudades autónomas, es la Comunidad de Madrid (495) la que obtiene un mejor rendimiento medio estimado, seguida de Castilla y León y el Principado de Asturias. Las tres presentan un rendimiento significativamente superior al de España (477), al promedio OCDE y al total UE.

En términos absolutos, el periodo 2022-2025 ha sido peor para España que para el promedio OCDE-35, y lo ha sido tanto para el alumnado con mejores rendimientos como para el más desaventajado académicamente.

Resultados en la competencia lectora de los alumnos. / L. O.

Lectura: 448 puntos

En el caso de Lectura, la Región de Murcia se acerca a la media de España con 448 puntos frente a los 451 de la media nacional, aunque representa la mayor caída de estos últimos tres años en las materias troncales analizadas, con un descenso de 20 puntos.

En lo referente a las comunidades y ciudades autónomas, las que obtienen un mejor rendimiento medio estimado en lectura son el Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, quedando las tres significativamente por encima del promedio de la OCDE y del total de la UE.

En cuanto a la evolución de los resultados, en España, el rendimiento en lectura desciende de forma ininterrumpida y el retroceso se acentúa en el último ciclo. En el promedio OCDE-35, el empeoramiento comienza más tarde y también se intensifica ligeramente en el periodo más reciente.

Evaluación del nivel de los alumnos en Matemáticas. / L. O.

Matemáticas: 447 puntos

El nivel de los alumnos murcianos también los sitúa a la cola de España en Matemáticas. La Región de Murcia sigue en este indicador por debajo de la media nacional y es la cuarta comunidad autónoma por la cola en competencia matemática con 447 puntos, frente a los 463 del año 2022 y los 457 en los que se sitúa en el último informe PISA la media nacional.

La evolución en matemáticas "es dispar", señala el trabajo presentado este martes. España registra un descenso continuado, más intenso en el último periodo, mientras que el promedio de la OCDE-35 presenta una trayectoria más irregular y modera su caída en el periodo más reciente. En cuanto a las comunidades y ciudades autónomas españolas, son Comunidad de Madrid, Castilla y León y Cantabria las comunidades que obtienen mejores rendimientos.

España está en una posición favorable en equidad educativa

El análisis de los 760.000 alumnos que han participado en la última edición también entra a analizar cuatro dimensiones clave que articulan la equidad educativa en PISA: estatus social, económico y cultural, género, origen migrante y titularidad del centro. Este análisis permite evaluar en qué medida el origen social sigue condicionando los resultados y los resultados muestran que la diferencia media en rendimiento entre alumnado favorecido y desfavorecido socioeconómicamente en España es inferior a la del promedio OCDE y el total UE.

Aunque persisten desigualdades vinculadas al contexto socioeconómico del alumnado, su magnitud es comparativamente moderada, lo que sitúa a España y a sus comunidades autónomas en una posición relativamente favorable desde la perspectiva de la equidad educativa.

PISA 2025 también entra a valorar el porcentaje de alumnado repetidor, que en la Región de Murcia es el 25,5% frente al 22% de España a estas edades. Por tipo de centro, el porcentaje de repetidores es del 18% en centros privados y del 29,4% en los públicos en la comunidad.

Mayor uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos

En esta edición, el informe incorpora por primera vez un conjunto específico de preguntas destinadas a conocer la frecuencia con la que el alumnado utiliza chatbots basados en inteligencia artificial para realizar tareas escolares y los principales usos que hace de ellos. El estudio analiza aplicaciones como ChatGPT, Gemini y otras herramientas equivalentes empleadas para apoyar diferentes actividades académicas, entre ellas comprender contenidos, realizar búsquedas iniciales sobre un tema, resumir textos o elaborar borradores de trabajos escritos.

Los resultados muestran que el alumnado español hace un uso de la inteligencia artificial para las tareas escolares más frecuente que el observado, en promedio, en la OCDE y en el conjunto de la Unión Europea, independientemente del propósito considerado. En todas las actividades analizadas, España presenta menores porcentajes de estudiantes que declaran no utilizar nunca o casi nunca estas herramientas y mayores porcentajes de quienes las emplean con una frecuencia semanal o diaria.

Víctor Marín: "La LOMLOE ha vaciado de rigor y exigencia los currículos"

El consejero de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, Víctor Marín, explicaba el pasado viernes durante una entrevista a La Opinión -antes de conocerse los resultados de PISA 2025 que se han publicado este martes- que esta es la primera evaluación a alumnos que han realizado su última etapa educativa con la LOMLOE, "una ley que ha vaciado de rigor y exigencia los currículos".

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Para Marín, esta "es una ley ideologizada que las comunidades hemos intentado amortiguar", por lo que aboga por "recuperar el rigor, la exigencia y el esfuerzo".