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Informe PISA en Baleares: malos resultados en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA

España se hunde en el informe PISA: los alumnos pierden un curso lectivo en competencia lectora y casi otro en matemáticas

La OCDE advierte en el informe PISA de un problema mundial de comprensión lectora: “Los estudiantes tienen problemas con textos de más de 400 palabras”

La exclusión irregular del alumnado con dificultades del informe PISA 2025 dispara los resultados en Catalunya

Los alumnos de Baleares se quedan a la cola de España en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA.

Los alumnos de Baleares se quedan a la cola de España en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA. / Manu Mielniezuk

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Juan A. Moreno

Palma
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Los alumnos de Baleares se sitúan entre los que obtienen peores resultados de España en las tres competencias que evalúa el informe PISA. El estudio de la OCDE, publicado este martes y correspondiente a las pruebas realizadas en 2025, otorga al alumnado de las islas una puntuación media de 471 puntos en ciencias, 441 en lectura y 449 en matemáticas, en todos los casos por debajo de las medias española, europea y de la OCDE.

En ciencias, los 471 puntos de Baleares quedan por debajo de los 477 de España, los 481 de la Unión Europea y los 482 de la OCDE. Las islas se sitúan así en la parte baja de la clasificación de comunidades autónomas, lejos de los resultados de Madrid, Castilla y León o Asturias, que encabezan el listado y superan incluso los promedios internacionales.

La situación es todavía menos favorable en comprensión lectora. Baleares obtiene 441 puntos, frente a los 451 de España, los 459 de la UE y los 461 de la OCDE. En matemáticas, los estudiantes de Baleares alcanzan 449 puntos, por debajo de los 457 de España y de los 463 puntos de la UE y de la OCDE.

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(Noticia en desarrollo)

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Fuente: Diario de Mallorca

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