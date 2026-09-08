Informe PISA en Andalucía: a la cola en una España que se hunde en ciencias, lectura y matemáticas

El informe PISA 2025, la evaluación internacional organizada por la OCDE desde el año 2000 a los estudiantes de 15 años, vuelve a dibujar una brecha en el rendimiento educativo en España y sitúa a Andalucía por debajo tanto de la media nacional como de la Unión Europea en las tres grandes competencias evaluadas: ciencias, lectura y matemáticas. La distancia es especialmente visible en matemáticas y ciencias, las dos materias en las que el alumnado andaluz se queda 15 puntos por debajo del promedio español.

La principal materia evaluada en esta edición ha sido ciencias. Andalucía obtiene una puntuación media de 462 puntos, frente a los 477 de España, los 481 del conjunto de la UE y los 482 del promedio de la OCDE. La comunidad queda así 15 puntos por debajo de la media española y 19 por debajo de la europea. En el conjunto del país, el rendimiento español es significativamente inferior al promedio de la OCDE, aunque el informe no aprecia diferencias significativas respecto al total de la UE.

La fotografía empeora en lectura, donde Andalucía alcanza 441 puntos. España se sitúa en 451, la UE en 459 y la OCDE en 461. Es decir, el alumnado andaluz queda diez puntos por debajo del promedio nacional y 18 por debajo del europeo. Además, PISA alerta de que el deterioro español en comprensión lectora se ha acelerado en el último ciclo: la puntuación nacional ha pasado de los 496 puntos en 2015 a los 451 en 2025, con un descenso particularmente acusado desde 2022.

En comprensión lectora, el alumnado andaluz queda diez puntos por debajo del promedio nacional y 18 por debajo del europeo

En matemáticas, Andalucía registra 442 puntos, frente a los 457 de España y los 463 que obtienen tanto la UE como el promedio de la OCDE. Es la mayor brecha andaluza respecto a Europa de las tres materias analizadas: 21 puntos. También aquí España arrastra una trayectoria descendente, desde los 486 puntos de 2015 hasta los 457 actuales.

Andalucía, a la cola junto a Canarias, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla

En PISA 2025 participaron en España casi 30.000 estudiantes de 956 centros, en una muestra representativa del alumnado de 15 y 16 años. El 77% cursaba cuarto de ESO.

Los resultados colocan a Andalucía en la zona baja de la comparación autonómica en las tres competencias. En ciencias encabezan la clasificación Madrid, con 495 puntos, Castilla y León, con 493, y Asturias, con 492. En lectura lidera Asturias, con 471, mientras que Madrid ocupa la primera posición en matemáticas con 477.

Si se excluye Cataluña, cuyos datos el propio informe advierte que no deben utilizarse para comparaciones territoriales por la falta de representatividad de la muestra, en conjunto, Andalucía se mantiene en el furgón de cola de PISA junto a Canarias y Comunidad Valenciana, con Ceuta y Melilla detrás.

La lectura de PISA no es únicamente negativa. El estudio señala que España presenta una menor proporción de alumnos por debajo del nivel mínimo de competencia científica que la OCDE y la UE, aunque también cuenta con menos estudiantes en los niveles más altos de rendimiento. Además, las diferencias de resultados entre alumnos favorecidos y desfavorecidos por su origen socioeconómico son menores en España que en los dos referentes internacionales, un patrón que se reproduce en todas las comunidades autónomas.

Los estudiantes andaluces destacan en perseverancia y contra el acoso escolar

No todos los indicadores dejan a Andalucía en la parte baja de la tabla. La comunidad destaca especialmente en la perseverancia de sus estudiantes, entendida por PISA como la capacidad para mantener el esfuerzo y la implicación en el aprendizaje ante las dificultades. Andalucía obtiene un índice de 0,33, el tercero más alto de España, solo por detrás de Extremadura (0,36) y Murcia (0,34), y claramente superior al 0,26 del conjunto nacional. La distancia es todavía mayor respecto a los referentes internacionales: el promedio de la OCDE se sitúa en 0 y el de la UE en -0,04. Entre las alumnas andaluzas el indicador se eleva además hasta 0,49, prácticamente en cabeza de la clasificación autonómica.

También ofrece una fotografía más favorable el apartado de equidad educativa. La distancia en ciencias entre el alumnado andaluz de mayor y menor nivel socioeconómico es de 68 puntos, inferior a los 71 de España, los 85 del promedio de la OCDE y, sobre todo, los 94 de la Unión Europea. Andalucía se encuentra así entre las comunidades en las que el origen social condiciona menos los resultados que en los grandes referentes internacional y nacional, aunque la brecha siga siendo considerable. El propio informe concluye que todas las comunidades españolas presentan desigualdades socioeconómicas menores que la UE y la OCDE.

Y hay un tercer elemento que puede servir para un párrafo final más social que académico. Andalucía presenta una exposición al acoso escolar inferior a las medias española, europea y de la OCDE: su índice es de -0,26, frente al -0,24 de España, el -0,11 de la UE y el -0,07 de la OCDE. En ciberacoso, solo el 1,9% del alumnado andaluz declara que se difundió en Internet información ofensiva sobre él sin consentimiento, frente al 3,1% de la UE y el 3,2% de la OCDE.

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En este sentido, la Junta de Andalucía ha endurecido desde este año la respuesta disciplinaria ante casos de acoso escolar. La Consejería de Educación acaba de aprobar un decreto que introduce una medida de especial relevancia: cuando se acredite un caso de acoso en un instituto, el cambio de centro del alumno responsable pasará a ser, "con carácter general", la medida que proceda imponer. Hasta ahora, el traslado era solo una de las posibles sanciones contempladas ante las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Por lo tanto, desde este martes, el cambio de centro pasa a convertirse en la medida de referencia ante aquellos casos considerados acoso escolar.