La huelga del primer día de clase en Catalunya impacta más en las carreteras que en las aulas

Muchísimas camisetas amarillas entre el profesorado que este martes, primer día de clase en Catalunya, ha acudido a recibir a su alumnado. No secundaban la huelga [según las primeras cifras ofrecidas por el Departament, a primera hora el seguimiento era de apenas el 2% del conjunto del profesorado], pero compartían los motivos de la protesta: la necesidad de más recursos para atender en condiciones al conjunto de niños y niñas en unas aulas cada día más complejas.

Pese al runrún de los últimos días y al evidente malestar entre los docentes, las escuelas e institutos catalanes han abierto este martes sus puertas, aunque no con normalidad, como ya habían anunciado. El mayor impacto de la huelga, sin embargo, no se ha visto en las aulas, que no presentaban un aspecto vacío, sino en las carreteras.

Cortes de Granollers a Tarragona

La jornada ha empezado con cortes de tráfico en algunas de las principales vías del país, del Baix Llobregat al Maresme. Una manifestación de docentes en huelga ha obligado a cortar este martes por la mañana la AP-7 a la altura de Granollers (Vallès Oriental). El corte ha afectado al sentido sur entre los kilómetros 131 y 126 y ha provocado cinco kilómetros de retenciones, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha instado este martes a los sindicatos a cerrar el conflicto educativo "trabajando, y no con una huelga cada semana"

Las protestas también han cortado la Gran Via a la altura de La Campana, la C-60 en Argentona (Barcelona) y la N-340 en Tarragona, en ambos sentidos en las tres vías, así como las vías del AVE en Lleida, lo que ha causado problemas puntuales de movilidad.

"Hoy no se comienza, hoy se hace huelga"

En concreto, los manifestantes han cortado la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, la Ronda Litoral a la altura de la Barceloneta, la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de Can Batlló, la C-58 en Sant Quirze del Vallès y la C-32 en Mataró. En Tarragona, por su parte, los docentes han bloqueado la N-340. Son cortes que han complicado la movilidad en hora punta, ya que se han producido entre las 7.30 y las 9 de la mañana, pero que se han levantado al cabo de unos minutos. Durante las protestas, los docentes han coreado consignas como "Hoy no se comienza, hoy se hace huelga" o "No faltan ganas, faltan condiciones".

Corte de la Gran Via, a primera hora de la mañana de este martes. / Jordi Otix

La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha instado este martes a los sindicatos a cerrar el conflicto educativo "trabajando, y no con una huelga cada semana". En declaraciones a RAC1, Niubó ha defendido el esfuerzo presupuestario efectuado por el Govern para atender las reivindicaciones de los profesores y maestros, que se materializa, según ha dicho, en más docentes, menos ratios y más aulas de acogida. "Quiero poner en valor el esfuerzo presupuestario realizado porque somos conscientes de la situación y compartimos muchas reivindicaciones que vienen de lejos. Este curso habrá más docentes en las aulas, más personal de atención educativa y una mejora de las ratios. Esperamos un curso más sereno y constructivo", ha dicho.

La consellera ha pedido al profesorado "confianza". "No quisiera que todo esto lo pagase el alumnado y la escuela pública", ha subrayado. Preguntada por si ha pensado en dimitir en algún momento, la consellera ha asegurado que no se va "porque sería más sencillo". "Tengo claro el encargo que tengo. Mientras tenga la confianza del president, estaré aquí", ha apuntado