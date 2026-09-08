La verdadera historia de Ceuta: el enclave portugués que pasó a España y que Marruecos desea desde hace siglos

La tensión en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes y las reiteradas reivindicaciones de Marruecos sobre la ciudad han avivado la curiosidad sobre la convulsa historia del enclave. Su privilegiada ubicación en el paso del Mediterráneo al Atlántico despertó el interés de las potencias de cada época. Así, Ceuta fue cartaginesa, mauritana, romana, bizantina, visigoda, musulmana y portuguesa, antes de quedar bajo soberanía española desde el siglo XVI.

Las investigaciones arqueológicas sitúan un asentamiento fenicio donde ahora se encuentra Ceuta en el siglo VII antes de Cristo. Después la ciudad formó parte del imperio de Cartago, y tras la derrota cartaginesa en las guerras púnicas pasó al reino de Mauritania, un estado formado por varias tribus de cultura bereber.

Con la muerte sin descendencia del rey Boco II de Mauritania en el año 33 antes de Cristo, Ceuta quedó en manos de Roma. Esta situación se consolidó en las décadas siguientes, con la ciudad encuadrada en la provincia romana de la Mauritania Tingitana.

Vándalos, bizantinos y visigodos

El desmoronamiento del imperio romano abrió una etapa muy agitada para la ciudad. En el año 429 la tomaron los vándalos, en el 534 la conquistaron las tropas del emperador bizantino Justiniano I, y en 615 pasó a manos del rey visigodo Sisebuto.

Un siglo después llegó el suceso más novelesco de la historia de Ceuta, la traición del gobernador Julián a los visigodos para ayudar a las tropas musulmanas, lo que acabó con la conquista islámica de la península Ibérica.

La traición de Julián

Así explica el episodio la 'Crónica de España' de la editorial Plaza & Janés:

"Julio de 710: Durante el reinado de Vitiza en España, el islam se fue extendiendo por el norte de África. Muza ben Noseir, el gobernador de Ifriqiya y del Mogreb, llevó los límites del imperio árabe hasta el océano Atlántico, arrebatando todo este territorio a los bizantinos.

El emperador de Oriente fue del todo incapaz de contener su avance, por las dificultades para enviar refuerzos desde Constantinopla. Únicamente Ceuta se resistía al poder musulmán.

Encolerizado por la deshonra de su hija por el rey [visigodo], el conde don Julián habló de las maravillas de España a Muza, incitándole a intentar su conquista 'Crónica de España' (Plaza & Janés)

Según una leyenda, el conde don Julián, gobernador de Ceuta, encolerizado por la deshonra de su hija por el rey [visigodo], habló de las maravillas de España a Muza, incitándole a intentar su conquista, mientras ponía a su disposición los buques bizantinos. El musulmán aceptó la colaboración del conde y le pidió que realizase un primer reconocimiento del litoral peninsular él mismo para que le sirviese de ayuda.

Las buenas noticias de la correría de don Julián, que tuvo lugar en noviembre o diciembre de 709, animaron a Muza, quien se apresuró a escribir al califa, Al Walid, ya que no podía acometer semejante empresa por iniciativa propia. Al Walid no concedió en seguida la autorización, pero le escribió: «Haz explorar España por tropas ligeras, pero guárdate por ahora de exponer un gran ejército a los peligros de una expedición a ultramar».

El año siguiente, Muza aprovechó la ausencia de Rodrigo, que se encontraba sofocando de nuevo una rebelión de los vascones, para enviar una nueva expedición de reconocimiento a la Península. Muza encargó a un cliente (maula) suyo, el oficial bereber Tarif ben Malluk, la jefatura de la expedición.

Muza aprovechó la ausencia de Rodrigo, que se encontraba sofocando de nuevo una rebelión de los vascones, para enviar una nueva expedición de reconocimiento a la Península 'Crónica de España' (Plaza & Janés)

Con ese fin embarcó una fuerza formada por trescientos infantes y cien jinetes en cuatro barcos, prestados por don Julián, quien asimismo les acompañó. La expedición desembarcó, en julio de 710, en el extremo meridional de la Península, lugar que desde entonces recibe el nombre de Tarifa.

Desde allí realizó una incursión hasta Algeciras, mediante la cual obtuvo un rico botín. A continuación reembarcó sus tropas y volvió a su punto de partida, para informar a su superior.

A partir de este momento se pierde el rastro de Tarif. Sin embargo, su expedición proporcionó valiosas informaciones a Muza ben Noseir, quien se dedicó a preparar la campaña militar que habría de cruzar el estrecho de Gibraltar la primavera siguiente."

Portugal entra en escena

Ceuta quedó entonces en manos de los bereberes, hasta que en el año 931 el Califato omeya de Córdoba tomó el control de la ciudad.

El dominio musulmán del enclave se prolongó hasta el año 1415, cuando una expedición de Portugal al mando de Enrique el Navegante arrebató Ceuta a la dinastía bereber de los benimerines.

446 años bajo soberanía española

La plaza fue portuguesa durante más de 150 años, y se incorporó a España cuando el rey Felipe II (el de "en mi imperio no se pone el sol") heredó el reino de Portugal en el año 1580. Sesenta años después, cuando Portugal se declaró independiente de la Monarquía hispánica, Ceuta y otros enclaves del norte de África se desmarcaron de esa proclamación y prefirieron seguir formando parte de España. Es decir, que la actual ciudad autónoma lleva 446 años bajo soberanía española.

En los últimos siglos, Marruecos -bajo la forma política de cada momento- ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de anexionarse la ciudad, a veces con las armas y más recientemente solo de palabra.

Sitios marroquís

Tropas marroquís sitiaron Ceuta en 1694, en 1732, en 1757 y en 1790, en todos los casos de forma infructuosa. Décadas después, en 1859, el ataque de un grupo de cabileños desencadenó una guerra abierta entre España y Marruecos que concluyó en 1860 con victoria española.

Desde entonces, las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta y su ciudad hermana Melilla se han ido manifestando de forma intermitente con diferentes grados de intensidad. Las recientes declaraciones de ministros marroquís en que llaman a la "liberación de las ciudades ocupadas" constituyen el último capítulo de este conflicto.