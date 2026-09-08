Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CatalunyaBalon oroTeletrabajo lluviasHuelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISABegoña GómezCaso AndicCeutaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

Apuñalado el 1 de septiembre

Los Mossos detienen a dos menores más presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana

Los dos menores detenidos, de 16 años, se suman a los otros dos detenidos la semana pasada

Uno de los detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso

Investigación por el crimen de la calle Sant Jaume de Manresa

Investigación por el crimen de la calle Sant Jaume de Manresa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eduard Font Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra de la DIC han detenido este martes en Manresa a dos menores, de 16 años, presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana en la capital del Bages la semana pasada. Con estas detenciones, ya son cuatro los menores detenidos en relación con esta muerte.

Los hechos se remontan a la madrugada del martes 1 de septiembre, cuando los Mossos d’Esquadra recibieron un aviso por una agresión en Manresa. Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron a un hombre gravemente herido. Los agentes iniciaron las maniobras de reanimación, que posteriormente continuaron dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, finalmente el hombre murió.

Noticias relacionadas

Horas después, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos menores de edad, presuntamente relacionados con este caso. La DIC mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas de los hechos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio de tiempo en Catalunya: caerán las temperaturas y se activan avisos por chubascos ante una 'perturbación repentina
  2. El primer verano de las balizas V-6 se salda con tres atropellos mortales más en carretera que el año pasado
  3. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por lluvias intensas este martes por la noche y el miércoles
  4. Catalunya empieza el curso con huelga y sin paz social: la escuela afronta otro año de tensión
  5. Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Caos, suciedad, un mechón de pelo en el armario y unas bragas robadas
  6. Vuelta al cole, en directo: última hora de la huelga de profesores, regreso de los alumnos y próximos resultados PISA
  7. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 7 de septiembre
  8. Eva Matsa, profesora, sobre su preocupación con la vuelta al cole: 'Si no te conozco de nada, ¿cómo te voy a dejar a mi hija, que aún no se comunica bien, que es lo que más quiero en este mundo?

Los Mossos detienen a dos menores más presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana

Los Mossos detienen a dos menores más presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana

Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Protecció Civil suspende clases y restringe la movidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Tiempo en Catalunya mañana miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

Tiempo en Catalunya mañana miércoles: avisos por lluvia intensa y clases canceladas en Barcelona

Suspendida la actividad educativa y se restringe la movilidad en cinco comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias

Los árboles también tienen consciencia de su cuerpo: corrigen la postura para orientar el crecimiento

Los árboles también tienen consciencia de su cuerpo: corrigen la postura para orientar el crecimiento

Alex Tensso (28 años), camionero: "Con la tranquilidad de saber que por aquí al lado no va a pasar ningún camión a 90 kilómetros por hora, que me vaya a mover de un lado para otro, me doy por satisfecho"

Alex Tensso (28 años), camionero: "Con la tranquilidad de saber que por aquí al lado no va a pasar ningún camión a 90 kilómetros por hora, que me vaya a mover de un lado para otro, me doy por satisfecho"

Directo | Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert por el fuerte temporal en Catalunya

Directo | Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert por el fuerte temporal en Catalunya

Todos los gráficos que explican la debacle de PISA 2025

Todos los gráficos que explican la debacle de PISA 2025