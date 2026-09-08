Apuñalado el 1 de septiembre
Los Mossos detienen a dos menores más presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana
Los dos menores detenidos, de 16 años, se suman a los otros dos detenidos la semana pasada
Uno de los detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada por otro caso
Eduard Font Badia
Los Mossos d’Esquadra de la DIC han detenido este martes en Manresa a dos menores, de 16 años, presuntamente relacionados con la muerte violenta de Carles Vilajosana en la capital del Bages la semana pasada. Con estas detenciones, ya son cuatro los menores detenidos en relación con esta muerte.
Los hechos se remontan a la madrugada del martes 1 de septiembre, cuando los Mossos d’Esquadra recibieron un aviso por una agresión en Manresa. Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron a un hombre gravemente herido. Los agentes iniciaron las maniobras de reanimación, que posteriormente continuaron dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, finalmente el hombre murió.
Horas después, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos menores de edad, presuntamente relacionados con este caso. La DIC mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas de los hechos.
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